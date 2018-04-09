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Мария Шорец: «В России ни одного подходящего для меня донора не нашли»
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Мария Шорец: «В России ни одного подходящего для меня донора не нашли» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
Спортсменка сборной России по триатлону Мария Шорец в интервью «СЭ» рассказала, что проходит третий курс химиотерапии в НИИ Гематологии в Санкт-Петербурге. По ее словам, сейчас самое тяжелое осталось позади, и уже пошел процесс восстановления.
В январе Шорец был поставлен диагноз — острый монобластный лейкоз. Средства на лечение, включая операцию по трансплантации костного мозга, она собирает в соцсетях.
"После химии я почти разучилась ходить". Пронзительная история триатлонистки
— Сейчас я прохожу третий курс химиотерапии в НИИ Гематологии в Санкт-Петербурге, — подчеркнула Шорец. — Самое тяжелое позади, сейчас уже пошел процесс восстановления. Но ближайшие две недели точно пробуду в больнице, потому что после химии показатели крови сильно падают. А с плохими анализами домой меня не выпустят.
— Как обстоят дела с поиском донора?
— В России ни одного подходящего для меня не нашли. Процесс международного поиска был запущен недели три назад. Для этого мы заплатили первый взнос в размере шести тысяч евро, которые удалось собрать в соцсетях. Но это не окончательная цифра, в итоге все будет зависеть от того, в каком регионе найдется донор. Если он будет из Европы, стоимость составит 18 тысяч евро, а если, например, из США — 35-40 тысяч. Ориентировочно, поиск займет три-четыре месяца. Во всяком случае, я себя настраиваю на эти сроки и на более ранний ответ не рассчитываю.
— Найти донора среди родственников не получилось?
— Из родственников у меня только младшая сестра и мама. Мы с сестрой внешне очень похожи, но к сожалению, она подошла меньше, чем на 50 процентов. С таким совпадением трансплантацию не делают.
— Почему деньги на лечение приходится собирать в соцсетях? У вас не было страховки или каких-то иных механизмов защиты по линии сборной?
— Если честно, про страховку я не подумала. Конечно, узнаю, но сильно сомневаюсь, что она есть. Какой-то организованной поддержки от Центра спортивной подготовки или от федерации у меня нет.
"После химии я почти разучилась ходить". Пронзительная история триатлонистки // Если вы хотите помочь Марии Шорец — информация здесь
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