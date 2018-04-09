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Видео горячего танца Ольги Бузовой перед бывшим попало в Сеть
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Видео горячего танца Ольги Бузовой перед бывшим попало в Сеть 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Когда участник «Дома-2» Роман Гриценко ухаживал за Ольгой Бузовой, все в один голос твердили, что ничего ему не светит. Однако видеоролик, который появился в одном из фанатских пабликов, доказывает иное.
Фото: instagram
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