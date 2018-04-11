Ещё
Бузова и Киркоров устроили эротические танцы на парковке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузова и Киркоров устроили эротические танцы на парковке 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала видео, на котором страстно танцует с народным артистом России Филиппом Киркоровым под его новую песню «Цвет настроения синий».
Видеоролик, опубликованный в Instagram, Бузова подписала строчкой из песни Киркорова: «Да, она сейчас звезда».
За несколько часов своеобразный клип собрал более 3,1 млн просмотров и тысячи комментариев. При этом на YouTube новая песня Киркорова не набрала такого количества просмотров даже за месяц, сообщает Life.
Мнения пользователей Instagram разделились: некоторые одобрили новый творческий союз, другие призвали Бузову вести себя скромнее.
Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ объявил кастинг мужчин, которые могли бы побороться за сердце Бузовой в шоу «Замуж за Бузову». Свои силы в проекте канала ТНТ решил попробовать бывший участник «Дома-2», экс-партнер артистки Степан Меньщиков.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Газпром и Нафтогаз начали переговоры о новом транзитном контракте Совет директоров «Русала» покинул еще один иностранец Вертолет упал в центре Хабаровска, есть жертвы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства214
Первые кадры с места крушения Ил-7652
Украина начала операцию «Граница-2018»59
200 человек погибли при падении самолета в Алжире41
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров109
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение