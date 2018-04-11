Бузова и Киркоров устроили эротические танцы на парковке

Видеоролик, опубликованный в Instagram, Бузова подписала строчкой из песни Киркорова: «Да, она сейчас звезда».

За несколько часов своеобразный клип собрал более 3,1 млн просмотров и тысячи комментариев. При этом на YouTube новая песня Киркорова не набрала такого количества просмотров даже за месяц, сообщает Life.

Мнения пользователей Instagram разделились: некоторые одобрили новый творческий союз, другие призвали Бузову вести себя скромнее.