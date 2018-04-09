«Большинство глав в Калининградский области — претенденты на вылет»

«То, что происходит в Калининградской области с отставкой глав муниципалитетов, есть вполне закономерная и необходимая работа губернатора по оздоровлению социально-экономической ситуации в регионе. Без этой работы все его дальнейшие действия были бы обречены на провал. Представьте командующего армией, у которого генералы не желают воевать или просто саботируют приказы, а один вообще считает себя умнее и опытнее. Так много не навоюешь. И любые инициативы будут как вода уходить в песок.

Губернатор Антон Алиханов — лидер нового поколения. Он мыслит вне рамок старой парадигмы „ты мне — я тебе, а население подождет“. В этом смысле убранные из власти Александр Ярошук Александр Ковальский (экс-мэр Светлогорска, подавший в отставку после ложного заявления о том, что на него напали) — одного поля ягоды с еще действующими Сергеем Кошевым и Сергеем Подольским (главы Зеленоградска и Гурьевска). Их время уже прошло. Они тянут область назад. Кошевой продолжает дело предшественников по уничтожению уникальной ауры старого Зеленоградска, а распродажа Гурьевских земель и строительные дела Подольского уже стали настоящей притчей во языцех.

Большинство же глав — серьезные претенденты на вылет. Все главы, которые не смогут работать по-новому, то есть мыслить прежде всего о людях, а не о своем кармане, учиться, работать в команде, работать на результат, будут уходить.

Я думаю, что вся региональная вертикаль будет подстраиваться под новую федеральную модель управления, которую мы увидели с приходом „молодых технократов“. В этом случае основные решения и стратегическая линия формируются в центре, а распоряжения и бюджеты для выполнения этой стратегии спускаются вниз, где должны это выполнять современные восприимчивые главы-менеджеры.

Если Антон Алиханов будет подавать пример в неприятии коррупции, то эта система заработает. Кадры на освободившиеся посты можно брать как из резерва губернатора — „Команды единомышленников“, так и по результатам проведения каких-то отборочных конкурсов по примеру „Лидеров России“. Все это, несомненно, может повысить эффективность управления в муниципалитетах, особенно если функции главы будут подкрепляться необходимым бюджетом».