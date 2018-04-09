Более 140 предприятий по реализации табачной продукции проверили в Подмосковье в 2018 г

Подмосковье с начала 2018 года проверили более 140 предприятий, реализующих табачную продукцию, по результатам контроля к ответственности привлекли 38 юридических и должностных лиц, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области. «С целью контроля выполнения требований антитабачного законодательства управлением Роспотребнадзора по Московской области в первом квартале 2018 года проверены 144 предприятия, осуществляющих реализацию табачной продукции. В ходе проверок выявлены факты несоблюдения предпринимателями и организациями требований по размещению объектов, выкладке табачной продукции, организации мест для курения и другие», — говорится в сообщении. По результатам проверок за выявленные нарушения к административной ответственности привлечены 38 юридических и должностных лиц. Вопросы соблюдения антитабачного законодательства остаются на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.