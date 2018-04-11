Все, что нужно знать об онлайн кассах для предпринимателей

С 1 июля 2018 года обязаны начать использовать онлайн-кассы организации и ИП с работниками на «вмененке» или «патенте». Если Вы из их числа, эксперты фирмы «1С» помогут разобраться и перевести новые правила ФЗ-54 с «юридического» языка на «понятный русский». Также на вебинаре будут представлены доступные и быстрые варианты решения проблемы перехода на онлайн-кассы.

Что будет и для кого? У вас организация или ИП с работниками на «вмененке» или «патенте»? Поздравляем! Вы попали в число «счастливчиков», обязанных перейти на новые онлайн-кассы с 1 июля 2018 года.

Лазеек для малой розницы больше не осталось: применять онлайн-кассы придется и при наличных, и при электронных расчетах. Сроки поджимают: на решение проблемы осталось всего 3 месяца.

Иначе штрафы и прочие неприятности.

(Уверены, что 54-ФЗ, который регулирует введение головной боли для малого бизнеса в виде «онлайн-касс», «ОФД», «ФН» и прочих аббревиатур, у вас на слуху.)

Так вот, помочь разобраться, что означают все эти термины, перевести новые правила с «юридического» языка на «понятный русский», и главное — предложить доступные и быстрые варианты решения проблемы перехода на онлайн-кассы готовы эксперты фирмы «1С».

На вебинаре руководитель направления ККТ и торгового оборудования фирмы «1С» Дмитрий Цигуро и другие эксперты расскажут про то, что же происходит, и покажут все кассовые решения 1С для автоматизации ритейла.

Об организаторе: Фирма «1С» — лидер автоматизации в России и странах СНГ. На программах семейства 1С:Предприятие автоматизированы как крупные холдинги, так и совсем небольшие предприятия по всей стране.

Мы держим руку на пульсе современных тенденций автоматизации бизнеса и постоянно развивающегося законодательства.

Для малого и среднего ритейла разработаны решения как для консерваторов — привычные кнопочные кассовые аппараты в связке с коробочными продуктами, так и для инноваторов — комплекты автоматизации с облачными сервисами, огромным выбором функционала и интуитивно понятным интерфейсом.

Подключайтесь, задавайте вопросы — участие бесплатное.