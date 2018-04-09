Аналитик: Инвесторы смеялись над расширением санкционного списка. А зря

По словам эксперта, все происходящее — плата за беспечность и недооценку рисков.

Этот понедельник, 9 апреля, запомнится рынкам надолго, прогнозирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова

— Снижение (курса рубля — прим. «ВМ»), подобное сегодняшнему, последний раз на рынке видели 3 марта 2014 года, но и тогда глубина внутридневного провала не доходила до 200 пунктов. Индекс МосБиржи сегодня терял до 10 процентов стоимости в течение дня из-за переоценки геополитических рисков рынками, — говорит эксперт. В результате рублевый индикатор спустился к пятимесячному «дну» в область 2080 пунктов. Весь прирост первого квартала «ушел» из индикатора менее чем за сутки.

Что дальше? По словам эксперта, индекс МосБиржи может задержаться в пределах 2050-2085 пунктов, если внешний фон не будет ухудшаться.

-Все происходящее — плата за беспечность и недооценку рисков, -уверена Бодрова. -Инвесторы слишком долго смеялись над расширениями санкционного списка, говоря, что это не имеет никакого значения для бизнеса. Тот факт, что первыми забеспокоились участники торгов на гонконгской бирже, указывает на серьезность происходящего. Дополнительным компонентом стала «перегретость» рынка капитала, на котором давно не было настоящей коррекции.

Напомним, доллар 9 апреля подорожал почти на 2 рубля и достиг максимума с 15 ноября 2017 года на отметке 60,30 рубля.

-Новой целью покупателей станет 61,00 рубль, — прогнозирует аналитик. — Для евро ближайшая цель «быков» стоит на 74,50 рубля, но это может быть и промежуточным уровнем для покупателей — в понедельник они смели на своем пути все значимые сопротивления.

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