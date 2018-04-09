В Подмосковье утвердили порядок предоставления выплат медикам на селе

Правительство Московской области утвердило порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медикам, пришедшим работать на село и в маленьких городах, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО

«Утвердить прилагаемый порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек», — говорится в документе.

Единовременные компенсационные выплаты предусмотрены для медиков (врачей, фельдшеров) в возрасте до 50 лет, заключивших трудовой договор с подведомственными областному Минздраву медорганизациями на полный рабочий день. При этом их должность должна быть включена в перечень вакантных должностей, при замещении которых осуществляется единовременная компенсационная выплата.

Размер выплаты составляет 1 миллион рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей — для фельдшеров. Перечень вакантных должностей утверждается ежегодно до 1 ноября.