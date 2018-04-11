Порядок согласования закупок услуг по охране объектов утвердили в Подмосковье

Подмосковье утвердили порядок согласования закупок услуг по охране объектов и работ по установке техсредств охраны, в частности, он определяет перечень документов, необходимых для согласования, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО

«Утвердить прилагаемый порядок согласования Главным управлением региональной безопасности Московской области осуществления закупок услуг по охране объектов Московской области, работ по установке технических средств охраны и видеонаблюдения на объектах Московской области», — говорится в документе.

Как уточняется в самом тексте порядка, для согласования инициаторы направляют в Главное управление с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области следующие документы: проект контракта (договора); проект документа с описанием технической части предмета закупки (техническое задание, технические требования и тому подобное); обоснование начальной максимальной цены контракта (договора) с приложением документов, на основе которых был произведен расчет.

При наличии замечаний Главное управление с использованием межведомственной системы электронного документооборота направляет инициатору уведомление о необходимости устранения выявленных замечаний.