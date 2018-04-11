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Порядок согласования закупок услуг по охране объектов утвердили в Подмосковье
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Порядок согласования закупок услуг по охране объектов утвердили в Подмосковье 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье утвердили порядок согласования закупок услуг по охране объектов и работ по установке техсредств охраны, в частности, он определяет перечень документов, необходимых для согласования, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.
«Утвердить прилагаемый порядок согласования Главным управлением региональной безопасности Московской области осуществления закупок услуг по охране объектов Московской области, работ по установке технических средств охраны и видеонаблюдения на объектах Московской области», — говорится в документе.
Как уточняется в самом тексте порядка, для согласования инициаторы направляют в Главное управление с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области следующие документы: проект контракта (договора); проект документа с описанием технической части предмета закупки (техническое задание, технические требования и тому подобное); обоснование начальной максимальной цены контракта (договора) с приложением документов, на основе которых был произведен расчет.
При наличии замечаний Главное управление с использованием межведомственной системы электронного документооборота направляет инициатору уведомление о необходимости устранения выявленных замечаний.
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