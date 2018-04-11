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Минстрой потребует к июлю создать пункты для приема вторсырья в городах всех субъектов РФ
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Минстрой потребует к июлю создать пункты для приема вторсырья в городах всех субъектов РФ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ планирует потребовать у глав субъектов федерации организовать к июлю 2018 года пункты приема вторичного сырья в городах всех субъектов РФ в рамках перехода страны на раздельный сбор отходов (РСО). Повсеместно РСО в России может заработать в 2023-2028 годах, заявил журналистам в среду заместитель министра строительства РФ Андрей Чибис.
"С учетом сегодняшнего обсуждения у всех губернаторов потребуем обеспечить в границах внутригородских муниципалитетов (районы), чтобы там в течение трех месяцев были организованы точки приема мусора: хотя бы бумаги, макулатуры, стекла, пластика, батареек. Все это можно перерабатывать. Я не стал бы рисовать воздушные замки, но мне кажется, это (РСО повсеместно в России — прим. ТАСС) возможно сделать и запустить в течение 5-10 лет", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Чибис добавил, что восемь субъектов федерации уже подписали обязательства, что они запустят систему раздельного сбора мусора в текущем или 2019 году, но не уточнил, какие именно.
ТАСС: последние новости
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