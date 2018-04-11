Минстрой потребует к июлю создать пункты для приема вторсырья в городах всех субъектов РФ

"С учетом сегодняшнего обсуждения у всех губернаторов потребуем обеспечить в границах внутригородских муниципалитетов (районы), чтобы там в течение трех месяцев были организованы точки приема мусора: хотя бы бумаги, макулатуры, стекла, пластика, батареек. Все это можно перерабатывать. Я не стал бы рисовать воздушные замки, но мне кажется, это (РСО повсеместно в России — прим. ТАСС) возможно сделать и запустить в течение 5-10 лет", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Чибис добавил, что восемь субъектов федерации уже подписали обязательства, что они запустят систему раздельного сбора мусора в текущем или 2019 году, но не уточнил, какие именно.