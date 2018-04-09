GPS-часы для ребенка: все, что нужно знать перед покупкой

Как мы росли, пропадая с утра до вечера на улице, и как наши мамы умудрились не сойти с ума от волнения? Современным родителям остается только удивляться, потому что в наши дни существуют гаджеты, позволяющие в любой момент выяснить, где твой ребенок. В этом гайде рассмотрим один из них — «умные» часы с GPS-трекером.

Что такое GPS-часы, и что они умеют? Детские GPS-часы называют «часами» исключительно из-за форм-фактора: на самом деле, от часов в них только электронный циферблат, который показывает время. Впрочем, и это не обязательно: детские GPS-трекеры также выпускаются в форме браслетов, кулонов, брелков и других аксессуаров.

Основное назначение GPS-аксессуара для ребенка — отслеживать его перемещения в пространстве и «докладывать» о них родителям. Это крайне удобно, когда ребенок начинает перемещаться самостоятельно, без вашего сопровождения — например, гулять во дворе, ходить в школу или посещать по вечерам спортивную секцию.

Вот что умеют средние GPS-часы: определять местонахождение ребенка в данный момент и присылать родителям точные координаты;

передавать маршрут движения ребенка;

хранить координаты определенных мест (например, «школа», «кружок», «дом бабушки») и отправлять родителям уведомления, когда ребенок туда приходит и уходит;

принимать вызовы с вашего смартфона, как настоящий телефон;

принимать «тайные вызовы» с вашего смартфона, позволяя вам незаметно послушать, что происходит вокруг ребенка;

отправлять уведомления при нажатии «тревожной кнопки», если ребенок попадает в беду. Набор функций может различаться от модели к модели. Например, продвинутые часы отправляют вам уведомления, если ребенок снимает их с руки — особенно актуально для свободолюбивых подростков. Или сигнализируют встроенным датчиком о том, что чадо уселось в чью-то машину и собирается куда-то укатить.

Как устроены детские GPS-часы, и как они работают? Как уже было сказано, от часов в GPS-аксессуаре для ребенка осталась только форма и циферблат. По факту, корпус часов набит различной электроникой, количество которой зависит от того, насколько продвинутая у вас модель.

Внутри корпуса часов обычно размещается аккумулятор, модуль GPS, отвечающий за определение местоположения, и SIM-карта, при помощи которой данные передаются родителям. Расходы на оплату ее счета придется включить в домашнюю смету.

Также, в зависимости от модели, в часах могут присутствовать микрофон и динамик для совершения и приема звонков, модуль Wi-Fi и разнообразные датчики, к примеру, акселерометр и шагомер.

Часы также имеют небольшую встроенную память, позволяющую хранить телефонные номера и, в ряде моделей — историю перемещений за последние дни. Циферблат часов бывает разным: сенсорным, из ударопрочного стекла или вообще отсутствовать.

Большинство моделей детских GPS-часов оснащено кнопкой SOS, которую ребенок может нажать, почувствовав опасность. В этом случае родители немедленно получат сигнал тревоги, координаты малыша, и смогут принять меры.

Просматривать данные с «умных часов» можно через приложение, установленное у мамы или папы на смартфоне. В простейшем варианте оно содержит карту для просмотра передвижений ребенка, журнал перемещений и уведомления.

Какие GPS-часы есть на рынке, и какие из них лучшие?

Чтобы проиллюстрировать сказанное, покажем несколько популярных моделей часов с GPS-трекером для детей. Эти продукты уже завоевали доверие тысяч родителей, которые приобрели их своим детям.

Smart Baby Watch Q50 и Q80 Абсолютным лидером продаж являются детские GPS-часы Smart Baby Watch от китайского производителя Wonlex. Компания-производитель имеет в России свой завод, официальный интернет-магазин, а также ряд дистрибьюторов, аккредитованных Таможенным союзом и даже ФСБ РФ . Наибольшей популярностью пользуются две модели часов: Smart Baby Watch Q50 и Q80.

Модель Q50 выполнена из пластика и выпускается в множестве веселых детских расцветок. Часы очень легкие (весят всего 40 грамм), имеют монохромный электронный циферблат с подсветкой. Они оснащены функцией GPS-трекера, телефона и кнопкой SOS, позволяющей быстро набрать заранее введенный номер. Кроме того, часы имеют датчик снятия с руки, шагомер, будильник, отслеживают фазы сна, записывают историю перемещений ребенка и уведомляют, когда он приходит или уходит из определенной зоны. Стоят они примерно 3000 рублей. Модель Q80 несколько сложнее и интереснее на вид: она имеет цветной сенсорный дисплей диагональю 1,22″ и ремешок из силикона. Часы имеют встроенный GPS-трекер, Wi-Fi, телефон с возможностью приема SMS, кнопку SOS, будильник, датчик снятия с руки, шагомер, а также функцию «тайного вызова», позволяющую слушать, что происходит вокруг ребенка. Часы обойдутся примерно в 4300 рублей. Часы пользуются такой популярностью среди родителей, что обросли огромной массой подделок. Поэтому приобретать их лучше только в аккредитованных магазинах.

Кнопка жизни К911 и K917

Основной конкурент предыдущих часов — российские смарт-часы «Кнопка жизни» от одноименного производителя. В отличие от китайского конкурента, их не так часто подделывают, да и компания, выпускающая часы, что называется, «своя». Самые известные продукты из серии «Кнопка жизни» — часы К911 и K917.

Первая модель, К911, выполнена из мягкого силикона, который практически не натирает запястье. Она весит всего 35 грамм, имеет ударопрочный пластиковый циферблат и корпус с брызгозащитой. Часы достаточно минималистичны в плане функциональности: они имеют функцию трекера, встроенный телефон и кнопку SOS, при нажатии на которую устройство некоторое время записывает происходящее вокруг, а затем отправляет аудиозапись и сигнал тревоги родителям. Часы имеют очень емкую батарею. Стоят часы примерно 4000 рублей. Модель К917 выглядит почти по-взрослому, если не считать яркого плотного силиконового ремешка. У нее сенсорный экран диагональю 1″, качественная влагозащита и ударопрочный корпус. Набор функций тоже минимальный: трекер, телефон, кнопка SOS, встроенный будильник, а также возможность поиска часов с помощью смартфона — на тот случай, если чадо снимет девайс с руки, куда-то положит и благополучно забудет. Не очень радует только цена: около 5000 рублей. Как выбрать GPS-часы ребенку, и на что обратить внимание?

Популярные модели детских смарт-часов с GPS можно считать образцами продукта. Однако, существует еще масса устройств от менее известных производителей. Для того чтобы вы в них не запутались, подскажем, что нужно учитывать при покупке гаджета.

При выборе детских часов с GPS необходимо обращать внимание на следующие вещи: Емкость аккумулятора и время жизни без подзарядки. В отличие от смартфона, часы требуют меньше энергии. Хорошие детские смарт-часы следует заряжать раз в 3-4 дня.

Влагостойкость и ударопрочность корпуса и циферблата. Тут все понятно: меньше риска, что ребенок по неосторожности сломает ваш полезный гаджет.

Точность определения координат. Она зависит от того, сколько спутников обнаруживает трекер. В среднем, хорошие GPS-часы должны определять местонахождение ребенка с погрешностью не более 10-15 м.

Качество приема сигнала спутников. Следует обратить внимание, насколько на работу часов влияют препятствия: дома, деревья, нахождение в закрытом помещении. Это не указывается в характеристиках, поэтому стоит почитать отзывы.

Качество звука микрофона и динамика. Вызовы на смарт-часы осуществляются по громкой связи. Поэтому следует выяснить, насколько хорошо (и громко!) работает звук.

Реакция на тревожную кнопку SOS. Разные модели часов по-разному обрабатывают сигнал тревожной кнопки. Например, они могут отправлять SMS с точными координатами нахождения ребенка, либо совершать вызов на смартфон одного из родителей. Важно: не заказывайте из-за границы

Тех кто по умолчанию убежден, что все заграничное лучше отечественного, придется огорчить. Ввоз GPS-устройств из-за границы внимательно контролируется таможней и ФСБ России, а также ограничивается Уголовным Кодексом.

Причина проста: по российскому законодательству GPS-часы считаются следящим устройством и по функциональности приравниваются к шпионскому оборудованию — к примеру, микрофонам-жучкам. А их оборот, и особенно ввоз из других стран, подпадает под статью 138 УК РФ.

Впрочем, не стоит сразу поднимать мятеж и ругать законотворцев: просто учтите, что покупать часы у ноунейм-продавцов на AliExpress нельзя. С другой стороны, крупные производители, в том числе зарубежные, имеют аккредитованных дистрибьюторов в РФ, и их поставки официально разрешены государством.

Так что, покупая GPS-часы для ребенка в интернет-магазине, обратите внимание на наличие у магазина лицензии на продажу GPS-гаджетов в России. У хорошей фирмы, даже заграничной, соответствующие документы обычно выложены прямо на сайте.

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