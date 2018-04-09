Легенде международной журналистики Мэлору Стуруа — 90 лет

Мэлору Стуруа — 90! Я и верю в это — ведь документы, как правило, не врут. Но и не верю, потому что знаю этого человека — классика и современника. И да простит меня Мэлор Георгиевич, но роль седобородого старца-патриарха (при том, что и борода в наличии имеется, а опыта и мудрости хоть отбавляй!) — это не для него.

Ибо молод он не только душой, но и во всех своих проявлениях.

Он дьявольски обаятелен, божественно харизматичен, бесконечно аристократичен и в то же время демократичен.

Он чертовски работоспособен — в Америке уже глубокая ночь, когда он звонит: «Примите статью». И круг его интересов неисчерпаем: и тайны Белого дома, и события на Корейском полуострове, и развод голливудской дивы, и открытие британскими учеными очередных секретов ДНК.

Перелетев тысячи километров через океан, он может внезапно появиться в стенах «КВ» — и сокрушаться, что в редакционном баре не наливают виски: «Что ж, в следующий раз приду — принесу с собой!»

И приносит, и мы, годящиеся ему во внуки и правнуки, сидим с легендой международной журналистики за «рюмкой чая» — и слушаем его бесконечные истории. Есть теория шести рукопожатий, согласно которой каждый знаком с любым другим человеком через цепочку знакомых, состоящей из нескольких человек. Так вот: благодаря Мэлору Георгиевичу оказываешься знакомым через пару рукопожатий с сильными мира сего и иными знаменитостями настоящего и прошлого — от Сталина до Елизаветы II

А еще я вспоминаю, как я 12-летним мальчишкой зачитывался взятой в батумском Доме офицеров библиотечной книжкой Стуруа об Америке. Мог ли я думать, что пройдет время и я стану первым читателем его статей. И я горжусь тем, что мне выпала честь работать с самим Стуруа — уверен, это чувство разделяют мои коллеги по «КВ».

У меня на рабочем столе лежит книга Мэлора Георгиевича с дарственной надписью на форзаце — «От д’Артаньяна 20 лет спустя». И подпись — Мэлорка. В этом — весь Стуруа. Зрелый, но молодой душой, амбициозный и готовый к бою — точь-в-точь как тот классический гасконец. Проживший длинную жизнь — но подписывающийся таким детским именем: Мэлорка…

Над головою гомон птичий,

Небес лазурь, косые балки.

А я угрюм и романтичен,

Как Хамфри Богарт в «Касабланке».

Давно не слышен гомон птичий,

Дрозды куда-то задевались.

А я все так же романтичен,

Как доктор Астров в «Дяде Ване».

Это стихи Стуруа. Как поэт он дебютировал семь лет назад, когда ему стукнуло 83. Какие наши годы! Дай Бог Вам написать еще самые прекрасные Ваши строки!

Дорогой Мэлор Георгиевич, мы желаем Вам всего самого доброго, здоровья, успехов, мира! Многая лета! Мравалжамиер!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогой Мэлор Георгиевич!

От всей души поздравляем Вас со славным юбилеем! Несмотря на то что Вы работаете в тысячах километрах от нас, в другом полушарии, мы всегда ощущаем Ваше присутствие в «КВ». Мы горды и счастливы работать вместе с Вами, легендой отечественной журналистики. Примите от всех нас самые искренние пожелания успехов, радости и в первую очередь крепкого здоровья!

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