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США будут следить за СМИ и блогерами по всему миру
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США будут следить за СМИ и блогерами по всему миру 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В рамках инициативы по сдерживанию распространения фейковых новостей министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило тендер на разработку системы, которая была бы способна мониторить около 290 информационных источников по всему миру в режиме реального времени. Всеобъемлющая база данных должна включать публикации СМИ, иностранных корреспондентов и блогеров.
Как сообщает Bloomberg Law со ссылкой на документы ведомства, система должна давать оператору возможность «идентифицировать» влиятельных медиаперсон (включая их контактную информацию и данные работодателей), а также позволять ему отфильтровывать результаты поиска по местоположению, размеру аудитории и тональности текста.
Правительство США намерено отслеживать все виды медиа на национальном и международном уровнях, включая онлайн, печатные издания, радио и телевидение. Система мониторинга должна собирать информацию на 100 языках, включая арабский, китайский, и русский, с возможностью мгновенного перевода на английский.
DHS ожидает предложений от потенциальных подрядчиков к 13 апреля. Стоимость контракта не раскрывается.
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Предъявляемые DHS требования очень расплывчаты, и нельзя уверенно сказать, возможно ли вообще создать такую базу данных. В тендере, например, упоминается возможность сбора «любой другой информации, которая может быть релевантной». В связи с этим неясно, идет ли речь об общедоступных данных или о том, что отчеты могут также включать конфиденциальные сведения.
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