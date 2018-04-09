«Парламент за 60 секунд». 9 апреля

Граждан могут обязать регистрироваться в соцсетях по ID-адресу компьютера или СИМ-карты телефона. Соответствующий законопроект намерен внести в Госдуму зампред думского Комитета по информполитике Андрей Свинцов

Депутаты в ближайшее время рассмотрят законопроект о цифровой экономике, который 26 марта внесли спикер палаты Вячеслав Володин и глава Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников . Документ разошлют по комитетам Госдумы и в госорганы власти.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности при хранении, продаже и использовании пиротехники вырастут до 500 тысяч рублей. Проект закона рекомендовал рассмотреть в первом чтении комитет Госдумы.

Россия и Иран будут сотрудничать на уровне парламентских комитетов для развития торгово-экономического взаимодействия между странами. В рамках поездки в Тегеран делегация Госдумы подписала соответствующий регламент межпарламентской комиссии и приняла участие в открытии Российско-иранского делового форума.

В России может появиться уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг. Создание палаты таких омбудсменов позволит эффективно урегулировать споры в досудебном порядке. Соответствующий законопроект рассмотрел Комитет Госдумы по финрынку.

Все товары, предназначенные для детей, должны полностью соответствовать критериям безопасности и обеспечивать интеллектуальное развитие. Для этого необходимо определить уполномоченный орган, отвечающий за безопасность детских игр и игрушек, и разработать порядок психолого-педагогической экспертизы, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

В России могут ввести уголовное наказание за повторное самовольное подключение граждан к нефтепроводам и газопроводам. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять проект закона в первом чтении. Если закон примут, то нарушителю придётся заплатить штраф до 80 тысяч рублей.