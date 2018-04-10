Дворкович обсудит с мэрией Москвы перенос фан-зоны ЧМ-2018 с территории МГУ 

Вице-премьер и председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович обсудит с мэрией Москвы перенос фан-зоны чемпионата мира — 2018 с территории МГУ, сообщает инициативная группа МГУ в своём «твиттере».
«Представители оргкомитета заявили, что в Москве вообще нет полностью подходящих площадок для чемпионата мира по футболу, а Воробьёвы горы соответствуют больше других. Но Дворкович всё же пообещал к концу недели обсудить перенос фан-зоны с мэрией», — говорится в сообщении инициативной группы.
Ранее студенты МГУ неоднократно выступали против организации фан-зоны на территории университета.