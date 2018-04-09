Электрику платите лично. Это надежней

«ВМ» спросила у москвичей, какие вопросы им приходится чаще всего решать с коммунальщиками.

Ирина Коптева, бухгалтер:

— Самая распространенная проблема — отключение воды. То холодной, то горячей, без всякого предупреждения. Звоню диспетчеру — говорят, идут работы, когда включим — не знаем, но скоро. Мне слабо верится, что каждый раз случаются какие-то аварии. Скорее просто какие-то профилактические работы, о которых забывают предупреждать.

Антон Лесняк, пенсионер:

— У нас мусоропровод очень старый. Часто засоряется, и из него пахнет. Но, надо отдать должное, все исправляют быстро, в день обращения.

Евгений Колесниченко, водитель:

— Помню, у нас как-то половина подъезда оказалась завалена строительным мусором. Сразу в трех квартирах шел ремонт, и рабочие выносили весь хлам на площадку между этажами. Звоню в диспетчерскую — они говорят, мол, не наша проблема. С работягами разговаривать без толку, до хозяев квартир не дозвониться. В итоге я обращался в управу — ведь мусор не только мешает, он и загореться может. Помогло: через день коммунальщики все убрали.

Зоя Бекетова, маркетолог:

— У нас дворники всю зиму засыпали дорожки реагентами. Им снег чистить лень — проще засыпать, и все само растает. Но обувь-то портится! И собака моя лапы обжигает. В общем, устала звонить и ругаться. Но в марте, кажется, сыпать стали меньше.

Руслан Давлетшин, частный предприниматель:

— У нас довольно редко моют подъезд. В диспетчерской говорят, что это положено делать всего два раза в месяц. В итоге соседка иногда выходит и сама отмывает лестничную площадку. Мне кажется, так быть не должно. Наверное, нужен какой-то мониторинг. Грязно в подъезде — мойте чаще. Чисто — мойте реже.

Элина Караева, домохозяйка:

— Надо иметь дело не с управляющей компанией, а с конкретными ее сотрудниками. У меня, например, есть мобильные телефоны электрика и сантехника, которые помогают устранять всякие мелкие и крупные проблемы. Я плачу им из рук в руки и бед не знаю. А что-то делать через диспетчеров — дольше, и результат непредсказуем.