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Когда и где пройдет инаугурация президента России
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Когда и где пройдет инаугурация президента России 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Стала известна точная дата инаугурации президента России Владимира Путина. Она состоится 7 мая этого года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
Напомним, что изначально датой официального вступления президента в должность определен 30-й день со дня объявления итогов голосования. А с 2003 года в законе появилась норма, согласно которой датой вступления в должность избранного президента назван день прекращения срока полномочий действующего лидера государства (в данном случае — 7 мая).
Старую норму могут использовать в том случае, если выборы проведены досрочно или же если был второй тур голосования.
Отметим, что в истории России церемонию инаугурации президента проводили шесть раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.
Обычно открывают церемонию солдаты Президентского полка, вносящие символы президентской власти, а именно: Знак президента и Штандарт президента.
Далее звучат удары кремлевских курантов, и в зал заходит избранный президент, которого возле трибуны ожидают председатель Конституционного суда и спикеры обеих палат парламента.
После этого избранный президент произносит присягу, после чего считается официально вступившим в должность.
В заключение церемонии глава государства произносит короткую речь, затем звучат залпы салюта на Кремлевской набережной.
По итогам президентских выборов, которые прошли 18 марта, Владимир Путин занял первое место, набрав 76,69 процента голосов. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,77 процента, на третьем — Владимир Жириновский (5,65 процента).
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