Ещё
Новый памятник маразму: из табачного киоска на Куйбышева выросло дерево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

Новый памятник маразму: из табачного киоска на Куйбышева выросло дерево 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На перекрёстке Куйбышева — 8 Марта из табачного киоска выросло дерево. Фотографию в редакцию прислал читатель Е1.RU. Мы обратились за комментарием в администрацию города.
— Собственник подтверждает, что именно так в проекте, — рассказали Е1.RU в пресс-службе мэрии. — Проект согласован с Главархитектурой, просто дерево, чтобы не уничтожать, так оставили, по всей видимости.
Более подробную информацию в пресс-службе обещали дать завтра.
Киоск, из которого торчит дерево, можно назвать памятником маразму. Таких «памятников» в Екатеринбурге уже несколько. Мы публиковали подборку «маразмов» благоустройства с городских улиц Екатеринбурга. Мы рассказывали про пешеходный переход, который перекрыли забором в Пионерском посёлке. А в сентябре прошлого года посередине узкого тротуара у Центрального стадиона поставили столб. Всё же началось с того, что дорожные рабочие закатали в асфальт старый пень на улице Июльской.
e1.ru: последние новости
В компании депутата Плаксина, которая строила «Первый Николаевский», прошли обыски Владелец Кольцово и застройщик «Академического» Виктор Вексельберг попал под санкции США Из дендропарка возле УПИ украли лошадку, которую сделал 70-летний плотник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше464
Сбербанк выступил с заявлением89
Эрдоган нацелился на Донбасс288
Галкин поделился личной трагедией17
Авиаудару по Сирии нашли объяснение148
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение