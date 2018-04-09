Новый памятник маразму: из табачного киоска на Куйбышева выросло дерево 

На перекрёстке Куйбышева — 8 Марта из табачного киоска выросло дерево. Фотографию в редакцию прислал читатель Е1.RU. Мы обратились за комментарием в администрацию города.
— Собственник подтверждает, что именно так в проекте, — рассказали Е1.RU в пресс-службе мэрии. — Проект согласован с Главархитектурой, просто дерево, чтобы не уничтожать, так оставили, по всей видимости.
Более подробную информацию в пресс-службе обещали дать завтра.
Киоск, из которого торчит дерево, можно назвать памятником маразму. Таких «памятников» в Екатеринбурге уже несколько. Мы публиковали подборку «маразмов» благоустройства с городских улиц Екатеринбурга. Мы рассказывали про пешеходный переход, который перекрыли забором в Пионерском посёлке. А в сентябре прошлого года посередине узкого тротуара у Центрального стадиона поставили столб. Всё же началось с того, что дорожные рабочие закатали в асфальт старый пень на улице Июльской.