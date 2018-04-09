Нарушения водоохранного законодательства устранили в Наро‑Фоминском городском округе

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела проверку соблюдения требований водоохранного законодательства потребительским управленческим-эксплуатационным специализированным кооперативом «Золотая Долина», сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Установлено, что данная организация, осуществляющая управление имуществом собственников жилья поселка Золотая Долина в Наро-Фоминском городском округе, в рамках своей хозяйственной деятельности использует водный объект — ручей Безымянный, являющийся притоком реки Десны. Однако решение уполномоченного органа о предоставление указанного водного объекта в пользование у организации отсутствовало.

«По постановлениям прокурора юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по статье 7.6. КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных требований) в виде штрафа», — говорится в сообщении.