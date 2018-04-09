Ещё
Минкавказ предлагает запретить банкам взимать комиссию за перечисление курортного сбора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

Минкавказ предлагает запретить банкам взимать комиссию за перечисление курортного сбора 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минкавказ разработал законопроект, предлагающий запретить банкам взимать комиссию при перечислении курортного сбора в региональные бюджеты. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.
В соответствии с законом о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, первыми регионами, которые введут курортный сбор, стали Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край и Ставропольский край.
В уведомлении о начале разработки документа указывается, что увеличивается финансовая нагрузка на операторов этого сбора в связи с взиманием комиссии кредитными организациями при перечислении сбора в бюджет субъекта РФ.
Законодательством предусмотрено, что комиссионное вознаграждение по операциям устанавливается кредитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Сложившаяся ситуация не позволит в полной мере реализовать эксперимент по введению курортного сбора, а также приведет к рискам создания социальной напряженности среди его плательщиков, подчеркивают авторы документа.
«При перечислении операторами курортного сбора денежных средств, поступивших от уплаты курортного сбора, в бюджет субъекта Российской Федерации комиссионное вознаграждение кредитными организациями не взимается», — говорится в тексте законопроекта.
Парламентская газета: последние новости
«Русал» вырабатывает иммунитет к американским санкциям, считает экономист Эксперт: технический дефолт «Русала» снизит корпоративные рейтинги российских компаний «Русал» предупредил о риске технического дефолта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше464
Сбербанк выступил с заявлением89
Эрдоган нацелился на Донбасс288
Галкин поделился личной трагедией17
Авиаудару по Сирии нашли объяснение148
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение