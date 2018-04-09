Минкавказ предлагает запретить банкам взимать комиссию за перечисление курортного сбора

Минкавказ разработал законопроект, предлагающий запретить банкам взимать комиссию при перечислении курортного сбора в региональные бюджеты. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.

В уведомлении о начале разработки документа указывается, что увеличивается финансовая нагрузка на операторов этого сбора в связи с взиманием комиссии кредитными организациями при перечислении сбора в бюджет субъекта РФ

Законодательством предусмотрено, что комиссионное вознаграждение по операциям устанавливается кредитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Сложившаяся ситуация не позволит в полной мере реализовать эксперимент по введению курортного сбора, а также приведет к рискам создания социальной напряженности среди его плательщиков, подчеркивают авторы документа.

«При перечислении операторами курортного сбора денежных средств, поступивших от уплаты курортного сбора, в бюджет субъекта Российской Федерации комиссионное вознаграждение кредитными организациями не взимается», — говорится в тексте законопроекта.