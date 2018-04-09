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Кулер должен быть чистым, а бутыль — новой и без трещин
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Кулер должен быть чистым, а бутыль — новой и без трещин 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Почти все мы — дома или в офисе — пьем воду из кулера. Как выбрать компанию, которая предоставит самый чистый и качественный продукт? Эксперты дают советы.
Выбрать компанию-поставщика не так уж сложно. В этом убежден президент Евразийского альянса бутилированных вод Вадим Алтаев.
— В Москве воду для кулеров поставляют десятки компаний, но большую часть рынка держат менее полудюжины. Вот туда и обращайтесь, — советует эксперт. — Лидеры потому и лидеры, что обеспечивают высокое качество продукта и хороший сервис.
А сервис, как считает Вадим Алтаев, крайне важен.
— Во-первых, договоритесь, чтобы компания поставила вам еще и кулер. Во-вторых, этот кулер должны регулярно приезжать и чистить, потому что микробов в нем может быть намного больше, чем в самой плохой воде, — пояснил эксперт.
Еще один важный момент — бутылка.
— В хорошей компании за бутылями тщательно следят. Сначала отбраковывают деформированные, потом — с видимыми признаками въевшихся загрязнений. А остальные отправляют в мойку, — рассказывает Алтаев. — Но иногда бывает, что в бутылке есть еле заметная трещина. Когда ее переворачивают и ставят в кулер, она начинает подтекать. В этом случае тут же звоните в компанию и требуйте замены. Вам должны совершенно бесплатно привезти новую.
Но даже лучшие компании поставляют разную воду.
— В зависимости от содержания важных для здоровья веществ и отсутствия вредных воде присваивают две категории: первую или высшую, — рассказывает химик-технолог Алексей Журавлев.
Вода первой категории, как пояснил эксперт, лучше водопроводной, но по содержанию полезных элементов уступает воде высшей категории.
— Кроме того, вода первой категории может быть просто питьевой из-под крана, хотя и прошедшей дополнительную очистку, — пояснил Алексей Михайлович. — В этом случае в ней могут оставаться побочные продукты хлорирования, хотя и в крайне низкой концентрации. Вода высшей категории может добываться только из источников, «защищенных от биологического и химического загрязнения», — в основном скважин и родников. Она физиологически полноценна и дополняет рацион незаменимыми минеральными веществами. Конечно, такая вода дороже.
Многие москвичи предпочитают воду «природную».
— На самом деле в существующем техническом регламенте нет определения природной воды. Это маркетинговый ход, — предупреждает Алексей Журавлев. — Тем не менее понятие «природная» принято применять к воде из подземного источника, которая подверглась минимальной обработке.
Эксперт, кстати, советует уточнить у компании-поставщика, как именно очищают воду.
— Некоторые компании применяют технологию «обратный осмос». Она позволяет получать стерильную, идеально чистую воду — специальные мембранные фильтры задерживают все примеси, гарантируя стабильное качество очищенной воды, — пояснил Журавлев. — Полученная с помощью осмоса жидкость лишена не только вредных, но и полезных веществ. Поэтому обессоленная дистиллированная вода не подходит для ежедневного употребления, это не ваш вариант.
СПРАВКА
Средняя цена кулера для воды с верхней загрузкой (когда бутыль вверху) — 7–8 тысяч рублей. Кулер с нижней загрузкой стоит 25–30 тысяч. Но его можно взять и в аренду, причем компании постоянно предоставляют скидки. Поликарбонатная бутыль для воды стоит 400–500 рублей. Содержимое бутыли, в среднем, от 250 до 400 рублей.
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