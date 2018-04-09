Марийские школьники сделали сайт о своей деревне, где почти нет интернета

Школьники из Марий-Эл при поддержке образовательного проекта «Кружок» создали сайт своей деревни Сардаял. Они рассказали о своей школе, о марийской культуре, природе и языке, а также пригласили всех желающих в гости.

Проект «Кружок тур» — это временные школы веб-программирования в десяти российских городах, его организовали в 2017 году четыре преподавателя программирования. Создатели проекта хотят создать всероссийскую онлайн-платформу для удаленного обучения подростков. В начале 2018 года благодаря «Кружку» первый в России сайт села создали школьники из Глазка в Тамбовской области

В Сардаял преподаватели «Кружка» приехали в марте, когда ночная температура доходила до –35 градусов и каждые четыре часа приходил кочегар, чтобы растопить печь углем. Обучение должно было проходить в деревянном здании одной из самых старых школ страны, но там не оказалось интернет-сигнала.

Содержание сайта переведено на английский и марийский. Дети из Сардаяла рассказали о своей школе, открытой в 1884 году. Во время дождя здесь протекает крыша, в сильный ветер очень холодно, в спортзале мало места, а в библиотеке не хватает книг. Создатели сайта переживают, что если школа закроется, то деревня умрет, и надеются на постройку нового здания.

По словам школьников, главная их проблема — отсутствие стабильного 3G. Среди них есть те, кто интересуется киберспортом, занимает места в олимпиадах по английскому и ведет канал о Minecraft на YouTube. Чтобы проводить соревнования по Counter Strike со школьниками соседних деревень, изучать другие языки, а еще стабильно рендерить и загружать видео, им нужен хороший интернет.

«Есть ощущения, что мы живем в Средневековье. Банально не можем посмотреть погоду. А чтобы пройти курс по веб-программированию, нам пришлось ехать в соседнее село, потому что в нашей школе не было сигнала. Иногда нам хочется просто посмотреть хороший фильм, поиграть в онлайн-игры с ребятами из других мест, познакомиться с новыми людьми или почитать книгу».

Еще сайт рассказывает об истории и природе Сардаяла, марийском языке, национальных костюмах и кухне (здесь есть даже особый рецепт блинов). В разделе «Гид по Сардаялу» школьники советуют, чем заняться в деревне гостям: например, послушать марийские песни, собрать синюю глину с оврагов, сходить на экскурсию по родникам и оврагам, послушать легенды о нечистой силе и семи священных рощах.

Приезд в Сардаял можно приурочить к татарско-марийскому костру «Дружба народов» или к летнему межкультурному фестивалю с музыкой, гастрономической секцией, а также мастер-классами по дизайну, робототехнике и программированию.