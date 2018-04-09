Видео: 9 чудес природы, которые мы потеряли

Всемирный фонд дикой природы WWF совместно с девятью популярными тревел-блогерами запустил новую кампанию по защите окружающей среды. Организация попросила девять авторов популярных аккаунтов в Инстаграме выложить под тегом #Toolatergram пейзажи, которые когда-то отличались удивительной красотой, но со временем пострадали от деятельности человека.

Сначала блогеры поделились снимками с живописными видами: коралловыми рифами, заснеженными горами, чистыми пляжами. Подписчики хотели немедленно отправиться в эти места, писали восхищенные комментарии и интересовались, где были сделаны эти фотографии. Но оказалось слишком поздно. Через несколько дней блогеры опубликовали реальные снимки того, как эти места выглядят сейчас. Береговая линия на тайском пляже, например, оказалась завалена пластиковым мусором, а вместо цветущих кораллов в Большом Барьерном рифе в Австралии — их почерневшие останки.

WWF организовал акцию #Toolatergram, чтобы показать, как человечество способно влиять на природу. Блогеры и всемирный фонд дикой природы призывают каждого заботить о планете.