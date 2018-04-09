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Enel построит ветропарк в Индии мощностью 285 МВт
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Enel построит ветропарк в Индии мощностью 285 МВт 

Rambler News Service 1 час назад
Компания BLP Energy (дочерняя компания итальянской Enel) получила право на заключение 25-летнего соглашения о поставке электроэнергии и реализацию проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 285 МВт в Индии, говорится в сообщении Enel.
Ветропарк будет построен в индийском штате Гуджарат. Enel инвестирует в проект более $290 млн  Право на реализацию проекта Enel получила в рамках четвертого транша национального тендера по строительству объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью 2 ГВт, организованного правительственной компанией Solar Energy Corporation of India (SECI).
Ввод ветропарка в эксплуатацию запланирован на второе полугодие 2019 года. Данный объект ветрогенерации сможет вырабатывать более 1 ТВт⋅ч электроэнергии ежегодно, что будет способствовать удовлетворению потребности Индии в новых генерирующих мощностях и достижению экологических целей.
Индийское правительство поставило перед собой цель увеличения доли солнечной генерации до 100 ГВт к 2022 году, а ветровой — до 60 ГВт. На данный момент установленная мощность объектов солнечной генерации в Индии составляет порядка 20 ГВт, а ветровой — 33 ГВт.
Enel, действуя через BLP Energy владеет и управляет объектами ветрогенерации совокупной установленной мощностью 172 МВт, вырабатывая порядка 340 ГВт электроэнергии ежегодно в индийских штатах Гуджарат и Махараштра.
Enel Green Power, глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии группы Enel, занимается развитием и управлением объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 41 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации, а также электростанции, работающие на биомассе.
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