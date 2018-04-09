Уроки Кемерово: Интернет нуждается в общественном надзоре

Депутат Евпаторийского городского совета Роман Волошин пришел к выводу, что новый законопроект депутатов Госдумы РФ Сергея Боярского и Андрея Альшевского о внесении изменений в федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» на проверку является недостаточным.

Существующих инструментов по информационной безопасности недостаточно для России

Дело в том, что, по словам Волошина, новый законопроект, безусловно, улучшит ситуацию по удалению порочащей информации из интернета, но он не решит всех тех проблем, которые существуют в рамках информационной войны, идущей сегодня в России.

Причина заключается в том, что негативного контента в интернете невообразимое количество, поэтому его удаление исключительно через суд существенно занижает возможности нашего государства обеспечить свою информационную безопасность.

По мнению Волошина, против России идет масштабная информационная война, причем в силу своей обычной нормативной косности наша бюрократическая машина просто не в состоянии решить всех связанных с этим феноменом проблем. По этой причине, Волошин считает, что к решению данного вопроса необходимо привлечь широкие слои российского общества.

Просто только совместными усилиями государства и общества можно вычистить российский интернет от той порой откровенной враждебной информации, которая сегодня буквально заполонила социальные сети и другие подобные коммуникативные площадки.

Юному поколению сложно понять, что свобода не должна быть всепоглощающей. Сейчас важно обратить внимание на ложь и дезинформациюhttps://t.co/KmzsZTxIFe

России нужен общественный надзор

Вследствие этого, Волошин предлагает создать общественный надзор, с помощью которого наши граждане могли бы сообщать о некорректной или откровенно преступной информации в компетентные органы, а те уже оперативно удалять подобный контент.

В частности, для этого нужно наделить такие структуры, как Роскомнадзор полномочиями самостоятельно удалять «спам» после массового обращения граждан. Впрочем, это не отменяет того факта, что сами владельцы интернет-ресурсов должны в полной мере осознавать свою правовую ответственность и также оперативно удалять грязь и спам со своих площадок.

В случае, если не принять такие меры, то подобные правонарушения будут носить систематический характер, что мы и видели на примере трагедии в Кемерово и того, какая вакханалия разыгралась в социальных сетях по поводу данного события.

Также немаловажное значение играет и то обстоятельство, что российских граждан необходимо приучать к тому, что анонимное присутствие в интернете, по сути своей, является ненормальным, и это также будет способствовать улучшению ситуации в отечественном информационном пространстве. Такое же требование касается и информации о личных аккаунтах в социальных сетях.

https://t.co/Yz8pNhDvXq Роман Волошин прав, уже давно идет масштабная информационная война, чем раньше мы включимся, тем лучше

— МашкаСорвиголова (@MashkaBerezova) April 9, 2018

Надзорным органам нужна помощь со стороны общества

Политолог Армен Гаспарян в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что российскому интернету действительно нужно добавить контроля, поскольку, как показала ситуация с Кемерево, в этом вопросе все не очень хорошо.

«Если здесь не наделить надзорные органы правом на удаление некорректного контента, то ни одной проблемы по этому направлению нельзя будет решить. Просто если брать текущие российские инструменты по этому важнейшему вопросу, то они сегодня работают настолько медленно, что подобный труд фактически становится формальным», — констатирует Гаспарян.

Естественно, логичным выглядит и привлечение к решению этой проблемы широких масс, поскольку ни у одного нашего органа, включая Роскомнадзор или даже ФСБ МВД , не хватит людей, чтобы проверить весь российский интернет.

«Кроме того, здесь нельзя забывать про последний негативный опыт, когда из-за действий огромного количества провокаторов в связи с трагедией в Кемерово наше общество оказалось оскорбленным до глубины души», — заключает Гаспарян.

Общественный совет по интернету должен состоять из авторитетных граждан

Также не нужно забывать про то, что против появления подобных возможностей у отечественных надзорных структур постоянно выступают вполне конкретные общественные структуры, и делают это сознательно. Так что, как считает, эксперт, на данную публику необходимо прекратить обращать внимание и, наконец, реализовать все эти необходимые нам меры.

«Нас не должно здесь интересовать, что на этот счет скажет какой-нибудь либеральный политик, поскольку в этом вопросе речь идет, в том числе, и о национальной безопасности. Просто российские граждане должны усвоить еще и тот момент, что события в Кемерово были использованы для вполне конкретной цели по делегетимизации власти», — резюмирует Гаспарян.

Этого нельзя ни в коем случае допускать, поэтому на основе тех предложений, которые сделал Волошин, должен быть сделан еще один законопроект, который окончательно установит правила информационной политики в нашей стране

«Кроме того, было совершенно неплохо, если бы был создан специальный общественный совет по интернету, но, при этом, из людей, которые сами являются авторитетными общественными деятелями. Это необходимо для того, чтобы граждане прислушивались к мнению такой структуры и понимали, что подобная деятельность идет во благо», — констатирует Гаспарян.

В прошлом году депутаты Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли законопроект о штрафах за отказ удалять информацию из соцсетей, в том числе оскорбительную и ложную. В 2018 эта инициатива набирает оборотыhttps://t.co/tlGlElsKZH

— СерьёзныйМИД (@russiaspeaks) April 9, 2018

Также это важно по той причине, что только люди, которые профессионально занимаются подобными вопросами, могут давать компетентную оценку некорректной информации, размещенной в сети интернет.

Поэтому, при правильной реализации, предложение Волошина, безусловно, может дать результат, что видно и по приведенным выше реакциям на него в социальных сетях.