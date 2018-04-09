УФАС возбудило дело о незаконном использовании аббревиатуры в названии ЖК

Антимонопольщики возбудили дело в отношении стройкомпании, которая возводит ЖК «ДОСААФ» в Ворошиловском районе Волгограда , чтобы та не вводила в заблуждение покупателей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФАС, антимонопольщики выдали компании предупреждение о том, что ей необходимо убрать из названия аббревиатуру, т.к. Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» («ДОСААФ России») не давала согласия на ее использование в названии жилого комплекса.