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Особенности премии губернатора «Наше Подмосковье» обсудили в Мытищах
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Особенности премии губернатора «Наше Подмосковье» обсудили в Мытищах 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Общественники и активисты обсудили нововведения и порядок подачи заявок на губернаторскую премию «Наше Подмосковье» на встрече в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.
Во встрече приняли участие члены Общественной палаты, представители общественных организаций, ГУСК и самые активные жители городского округа. Собравшиеся смогли задать вопросы относительно условий конкурса на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» и обсудить все особенности премии этого года.
«Мытищи традиционно принимают активное участие в премии. В прошлом году от жителей городского округа было подано более 500 проектов, из которых более 50-ти вошли в список победителей. Это говорит о высоком уровне реализуемых общественных инициатив. В этом году победителями премии станут 2018 человек. Заявки на участие принимаются до 31 мая. Зарегистрировать проект моно на официальном сайте премии самостоятельно или с помощью кураторов, которые есть в каждом муниципалитете», — сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
По окончанию приема заявок — с 13 июня по 20 июля — заявители должны лично презентовать свои проекты. Презентация проектов авторами является обязательным этапом конкурса на присуждение премий. В сентябре состоится церемония награждения лауреатов.
Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество».
2018 год — год добровольца и волонтера, поэтому одной из ключевых особенностей губернаторской премии «Наше Подмосковье» в текущем году станут специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий.
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