Дороги района промыли в минувшие выходные

Дороги и дворовые территории Чертанова Северного промыли моющим средством в минувшие выходные, 7 и 8 апреля.

— Работы проводились не только на дорогах, но и на дворовых территориях. Использовались поливомоечные машины и тракторы «Беларусь», оборудованные бочками впереди. Они, в основном, были задействованы для промывки именно дворовых территорий и пешеходных тротуаров вдоль дорог. Всего было использовано порядка 20 единиц техники: по 10 на дороги и во дворы, — сообщил редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Михаил Петроченков. — Работы проводились в течение двух дней. Сначала промывка осуществлялась с помощью моющего средства, после чего просто водой. Технику предоставили ГБУ «Жилищник» и «Автомобильные дороги» по ЮАО. Только на Варшавском шоссе и его дублере работы проводили сотрудники и техника ГБУ «Автомобильные дороги» по Москве

Кроме того, 6 апреля прошел смотр поливомоечной техники, организованный Управлением МЧС по Южному административному округу. Его целью стала проверка готовности машин перед пожарно-опасным летним сезоном.

— ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» представил порядка 10 единиц техники. Их проверяли на наличие навесного оборудования, а сотрудники прошли специальную подготовку. Среди них были и те, кто входит в «Добровольную пожарную дружину», — добавил Михаил Петроченков.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/09/39637/