Глава Минстроя отчитался о результатах рейтингового голосования в субъектах РФ по выбору площадок

«В большинстве субъектов региональные власти открыты и, конечно, если кто-то пытается хоть как-то сфальсифицировать волеизъявление граждан, то этого шила в мешке не утаить, — отметил Мень . — Сегодня очень сильно изменилось общественное информационное пространство. Конечно, какие-то случаи бывали, но мы тут же делали субъектам Российской Федерации замечания».

Главный государственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис вспомнил о двух историях в регионах, когда жители проголосовали за один объект, а власти реализовали совсем другой. Однако он пояснил, что связано это было не с обманом граждан, а с юридическими препятствиями. «Правда, зачем тогда это надо было выносить на голосование, непонятно», — отметил Чибис.

«Голосование прошло в 83 регионах страны на территории 823 муниципальных образований, — подвел итоги голосования по выбору площадок благоустройства в регионах России, проведенного в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. — Урны для голосования были расположены в торговых центрах, общественном транспорте, госучреждениях. Всего для рейтингового голосования было предложено более 9 тысяч общественных пространств. 5563 пространства для развития комфортной среды было предложено самими гражданами. Участвовали жители 823 муниципальных образований с общим числом жителей 75 миллионов человек. Проголосовало около 18 миллионов человек».

По его словам, наибольшую активность проявили жители Московской, Самарской, Свердловской областей, Башкортостана Краснодарского края . Одна из главных целей мероприятия — формирование гражданского общества в России, отметил глава Минстроя

Он сообщил, что в прошлом году работы по благоустройству территорий были выполнены более чем в 1600 муниципальных образованиях, в которых проживает почти 86 миллионов человек. Благодаря президентскому проекту было благоустроено 20 тысяч дворов и почти 3000 общественных пространства. По итогам анализа отчетности, общие траты на проект составили 56,5 миллиардов рублей. Более 26 млрд — федеральное финансирование, остальное — деньги местных бюджетов.