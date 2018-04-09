В Ворошиловском районе Волгограда на несколько дней отключат воду

Часть жителей Ворошиловского района Волгограда останется без холодной воды с 04:00 10 апреля до 08:00 12 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», воду отключат по следующим адресам:

Ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового участка водопроводной сети на улице Череповецкой.

Для местных жителей будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать по телефону круглосуточного 99-67-96.