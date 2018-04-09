Библиомобили открывают сезон в Подмосковье

Комплексы информационно-библиотечного обслуживания в апреле начинают тур по населенным пунктам Подмосковья , не имеющим библиотек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В апреле комплексы информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) побывают в десятках населенных пунктах, где нет стационарных библиотек. Для жителей приезд мобильной библиотеки становится одним из главных культурных событий. В работе КИБО участвуют как работники библиотек, так и волонтеры», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Она напомнила, что в 2017 году мобильные библиотеки работали в 11 муниципальных образованиях Московской области. Всего КИБО в 2017 году совершили 2,5 тысячи библиотечных туров по региону, в рамках которых проведено около 1 тысячи мероприятий. В них участвовали более 85 тысяч человек.

По словам Косаревой, книговыдача при этом увеличилась на 20% по сравнению с 2016-м годом и составила свыше 121 тысячи книг и документов, в том числе и на электронных носителях.

Министр отметила, что каждый библиомобиль выезжает в отдаленные населенные пункты ежемесячно. В настоящее время обслуживанием КИБО охвачено только 188 сельских населенных пунктов. К 2020 году КИБО будут работать в 500 пунктах с населением более 100 жителей, не имеющих стационарных библиотек.