Кто такая Ребекка Харадзюку, и как она связана с Беллой Хадид?

Кажется, у 21-летней топ-модели Беллы Хадид появилось альтер эго… Дело в том, что недавно Белла примерила на себя парик блондинки и выставила фото в Instagram, подписав: «Ребекка Харадзюку к вашим услугам».

Все сначала подумали, что это просто шутка, но модель пошла дальше и создала отдельный аккаунт для фотографий в этом образе — @rebekkaharajuku. В образе Ребекки, модной блондинки с короткой стрижкой и узких очках, Белла публикует фотографии из своей поездки в Японию

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Пока в аккаунте всего 6 фотографий и 14 тысяч подписчиков, но Белла активно его пиарит в Instagram Stories. Сама модель никак не комментирует, зачем она создала отдельную страницу для фотографий в образе Ребекки. Подпишешься?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kto-takaya-rebekka-haradzyuku-i-kak-ona-svyazana-s-belloj-hadid/