Ещё
Кто такая Ребекка Харадзюку, и как она связана с Беллой Хадид?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

Кто такая Ребекка Харадзюку, и как она связана с Беллой Хадид? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кажется, у 21-летней топ-модели Беллы Хадид появилось альтер эго… Дело в том, что недавно Белла примерила на себя парик блондинки и выставила фото в Instagram, подписав: «Ребекка Харадзюку к вашим услугам».
Все сначала подумали, что это просто шутка, но модель пошла дальше и создала отдельный аккаунт для фотографий в этом образе — @rebekkaharajuku. В образе Ребекки, модной блондинки с короткой стрижкой и узких очках, Белла публикует фотографии из своей поездки в Японию.
все слайды
Пока в аккаунте всего 6 фотографий и 14 тысяч подписчиков, но Белла активно его пиарит в Instagram Stories. Сама модель никак не комментирует, зачем она создала отдельную страницу для фотографий в образе Ребекки. Подпишешься?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kto-takaya-rebekka-haradzyuku-i-kak-ona-svyazana-s-belloj-hadid/
Peopletalk: последние новости
Светлана Лобода показала обручальное кольцо Почему людям так нравится Ольга Бузова? Мнение психолога Нюша беременна? Фанаты опубликовали видеодоказательство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше500
Сбербанк выступил с заявлением97
Эрдоган нацелился на Донбасс290
Галкин поделился личной трагедией19
Авиаудару по Сирии нашли объяснение149
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение