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На Таймыре стартовала кампания в защиту белых медведей
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На Таймыре стартовала кампания в защиту белых медведей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На Таймырском полуострове стартовала кампания «Сохраним белого медведя», в рамках которой будет реализован целый ряд проектов, направленных на достижение единой цели — сохранения популяции белого медведя на территории региона.
По оценкам ученых, в настоящее время на территории России проживает около 5-6 тысяч белых медведей. Однако уже к 2050 году их популяция может сократиться на 30%. Основную угрозу для животных представляет не снижающийся спрос на их шкуры. Добыча белого медведя полностью запрещена в России с 1957 года, а с 2013 года в стране введена уголовная ответственность не только за охоту на белых медведей, но и за хранение или пересылку их производных. Однако объявления о продаже шкур или голов белого медведя довольно несложно найти на просторах Интернета. И если не предпринимать решительных шагов по их защите (в первую очередь, от браконьеров), то совсем скоро эти животные могут остаться лишь на страницах книг и в кино. Чтобы этого не произошло, Экологический фонд Сибирского федерального университета и Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» разработали специальную просветительскую программу.
"В России проблема браконьерства до сих пор стоит очень остро и, к сожалению, основной угрозой для этого животного сегодня является человек. Мы надеемся, что благодаря комплексной кампании, ориентированной как на взрослых, так и на подрастающее поколение, мы сможем положительно повлиять на сложившуюся ситуацию", — рассказал Михаил Гладышев, директор Экологического фонда, проректор по науке Сибирского федерального университета.
"Разрабатывая кампанию «Сохраним белого медведя», мы не ставили перед собой цель запугать жителей края информацией об уголовной ответственности за хранение или, например, пересылку шкур белого медведя. Наша основная задача — рассказать, почему так важно сохранить это животное, и не допустить того, чтобы сбывались пессимистичные прогнозы, согласно которым уже к середине этого века число белых медведей сократиться на 60%", — пояснила Олеся Кужель, менеджер региональных программ Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики».
Стартовала кампания в защиту белого медведя с социальной рекламы на улицах Норильска и Дудинки, а также с создания специальной горячей линии. Уже совсем скоро для школьников откроет свои двери центр «Белый мишка». Подробнее узнать о других проектах, реализуемых в рамках кампании «Сохраним белого медведя», можно узнать на сайте проекта.
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