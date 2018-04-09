Долю участия иностранных компаний в российском малом бизнесе могут увеличить

Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на увеличение предельной доли участия иностранных юридических лиц в уставном капитале малых и средних предприятий. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Принятие законопроекта позволит привлекать дополнительные инвестиции в сектор малого и среднего предпринимательства, обучать граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, основам предпринимательской деятельности», — говорится в справке к документу.

В настоящее время предельная доля такого участия — 49%.

Для увеличения доли иностранцев в российском бизнесе предлагается на основе аудита подтверждать соответствие зарубежных организаций условиям по среднесписочной численности сотрудников и размеру дохода от ведения предпринимательской деятельности, установленным законодательством.

Кроме того, для ведения единого реестра субъектов МСП документом предусмотрено, что аудиторы ежегодно должны представлять в ФНС перечень обществ с ограниченной ответственностью, участниками которых являются иностранные юрлица, которые по состоянию на 1 января текущего года соответствуют установленным условиям.

Законопроектом также предлагается разрешить «Корпорации МСП» предоставлять услуги не только субъектам малого и среднего бизнеса, но и гражданам, которые планируют начать предпринимательскую деятельность.

«Внести в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации“, — говорится в документе.