«Пятерочку» в Орехово‑Зуеве оштрафовали на 650 тыс. руб за нарушения при продаже мяса

Управление Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям по итогам проверки оштрафовало ООО «Агроторг», реализующее свиноводческую продукции в магазине «Пятерочка» в подмосковном Орехово-Зуеве , на 650 тысяч рублей за ряд ветеринарных нарушений, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Управление провело проверку в отношении ООО «Агроторг», осуществляющего деятельность по реализации свиноводческой продукции в магазине «Пятерочка» по адресу: Орехово-Зуево, улица Мадонская, дом 24. В результате проверки выявлены нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции».

«За выявленные нарушения ООО «Агроторг» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 и части 3 статьи 10.8 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 650 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений», — отмечается в сообщении.

В частности, в магазине нарушены условия хранения замороженной свиноводческой продукции в морозильной камере торгового зала: продукция –хранится при температуре от минус 13,8°С до минус 15°С вместе требуемых минус 18°С. На стенках морозильной камеры обнаружена снеговая «шуба», что свидетельствует о нерегулярной разморозке, очистке, мойке и дезинфекции холодильного оборудования.

В магазине отсутствуют документы, подтверждающие проведение регулярных и систематических дезобработок холодильного оборудования. Кроме того, в ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», в частности, не представлены документы, подтверждающие надлежащий сбор и утилизацию/уничтожение биоотходов, образовавшихся в результате деятельности ООО «Агроторг».

Животноводческая продукция, не прошедшая термическую обработку, и продукция с истекшим сроком хранения регулярно списывается и сбрасывается в контейнеры для сбора бытовых отходов.