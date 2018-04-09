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«Пятерочку» в Орехово‑Зуеве оштрафовали на 650 тыс. руб за нарушения при продаже мяса
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«Пятерочку» в Орехово‑Зуеве оштрафовали на 650 тыс. руб за нарушения при продаже мяса 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям по итогам проверки оштрафовало ООО «Агроторг», реализующее свиноводческую продукции в магазине «Пятерочка» в подмосковном Орехово-Зуеве, на 650 тысяч рублей за ряд ветеринарных нарушений, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Управление провело проверку в отношении ООО «Агроторг», осуществляющего деятельность по реализации свиноводческой продукции в магазине «Пятерочка» по адресу: Орехово-Зуево, улица Мадонская, дом 24. В результате проверки выявлены нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции».
«За выявленные нарушения ООО «Агроторг» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 и части 3 статьи 10.8 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 650 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений», — отмечается в сообщении.
В частности, в магазине нарушены условия хранения замороженной свиноводческой продукции в морозильной камере торгового зала: продукция –хранится при температуре от минус 13,8°С до минус 15°С вместе требуемых минус 18°С. На стенках морозильной камеры обнаружена снеговая «шуба», что свидетельствует о нерегулярной разморозке, очистке, мойке и дезинфекции холодильного оборудования.
В магазине отсутствуют документы, подтверждающие проведение регулярных и систематических дезобработок холодильного оборудования. Кроме того, в ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», в частности, не представлены документы, подтверждающие надлежащий сбор и утилизацию/уничтожение биоотходов, образовавшихся в результате деятельности ООО «Агроторг».
Животноводческая продукция, не прошедшая термическую обработку, и продукция с истекшим сроком хранения регулярно списывается и сбрасывается в контейнеры для сбора бытовых отходов.
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