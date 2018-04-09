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Автопылесосы на улицы Калуги выйдут после завершения «документальной зимы»
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Автопылесосы на улицы Калуги выйдут после завершения «документальной зимы» 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
С приходом тепла в Калуге начался сезон пыльных бурь. Песок, высыпанный на улицы Калуги зимой, избавившись от цементировавшего его льда, подсохнув и превратившись в пыль, начал подниматься в воздух при малейшем дуновении ветра. Но к 1 мая весь песок с улиц Калуги вывезут, пообещал 9 апреля на планерке в городской управе начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев. «Мы не можем, к сожалению, пустить в работу автопылесосы, поскольку они работают только при среднесуточных плюсовых температурах, потому что основой их является техническая вода… У нас 11-го числа заканчивается документальная зима, поэтому после 11 апреля мы готовы всю технику стопроцентно задействовать», — сказал он. Благоустройство общественных территорий и центральных улиц, впрочем, уже началось. Ежедневно в этих работах задействовано более ста человек, увеличено и количество уборочной техники. В рамках месячника благоустройства, начавшегося 7 апреля, планируется привести в порядок 125 торговых объектов. Будет покрашен 241 остановочный павильон, отмыты 19 тысяч погонных метров леерных ограждений, а также все мосты и путепроводов. К 1 мая будет будет нанесена дорожная разметка на улице Кирова, площадях Мира и Победы. 21 и 28 апреля в Калуге пройдут общегородские субботники. Более трехсот субботников запланировано управлением по работе с населением. В них примут участие по меньшей мере шесть тысяч человек.
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