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В СФ предложили ввести уголовную ответственность за транспортировку незаконно добытых ценных животных
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В СФ предложили ввести уголовную ответственность за транспортировку незаконно добытых ценных животных 

Агентство «Москва» 1 час назад
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев предложил ввести уголовную ответственность за транспортировку незаконно добытых особо ценных охотничьих животных. С соответствующей инициативой парламентарий выступил в ходе заседания рабочей группы Госдумы и Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
«На сегодняшний момент браконьерство стало изощренней — одна группа отстреливает, уезжает и передает координаты GPS, а другая группа приезжает, грузит и везет, при этом никакой ответственности по этому поводу не несет. Сразу сюда увязали ужесточение уголовного законодательства — когда мы связываем эти две вещи, оно начинает очень хорошо работать», — заявил В. Лебедев.
По его словам, необходимо ввести ответственность для лиц, которые находят тушу дикого животного и убирают ее в автомобиль.
«Увидел — либо не трогай, либо позвони, куда надо, и специально обученные люди приедут и с этим вопросом разберутся», — подчеркнул сенатор.
Как пояснил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, данное предложение относится к «части ужесточения уголовного законодательства в области преступлений, связанных с незаконной охотой и незаконным оборотом продукции охоты».
Данная рабочая группа для совершенствования законодательства об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов была сформирована по итогам работы согласительной комиссии о запрете контактной притравки животных и по результатам работы Национального лесного форума, первый из пяти этапов которого прошел в марте 2018 г. в Ижевске.
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