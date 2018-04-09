В СФ предложили ввести уголовную ответственность за транспортировку незаконно добытых ценных животных

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев предложил ввести уголовную ответственность за транспортировку незаконно добытых особо ценных охотничьих животных. С соответствующей инициативой парламентарий выступил в ходе заседания рабочей группы Госдумы и Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

«На сегодняшний момент браконьерство стало изощренней — одна группа отстреливает, уезжает и передает координаты GPS, а другая группа приезжает, грузит и везет, при этом никакой ответственности по этому поводу не несет. Сразу сюда увязали ужесточение уголовного законодательства — когда мы связываем эти две вещи, оно начинает очень хорошо работать», — заявил В. Лебедев.

По его словам, необходимо ввести ответственность для лиц, которые находят тушу дикого животного и убирают ее в автомобиль.

«Увидел — либо не трогай, либо позвони, куда надо, и специально обученные люди приедут и с этим вопросом разберутся», — подчеркнул сенатор.

Как пояснил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев , данное предложение относится к «части ужесточения уголовного законодательства в области преступлений, связанных с незаконной охотой и незаконным оборотом продукции охоты».