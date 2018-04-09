«Швабе» поделится опытом работы в области телемедицины 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех обсудит перспективы развития цифровой медицины и продемонстрирует наукоемкую медтехнику на 13-м Научно-практическом форуме «Неделя здравоохранения в Киргизской Республике MEDEXPO 2018». Мероприятие пройдет с 10 по 12 апреля в Манеже Киргизской государственной академии физической культуры в Бишкеке.
Специалисты «Швабе» поделятся опытом в разработке и внедрении комплексных решений в области телемедицины, а также расскажут о преимуществах цифровых технологий для медучреждений и пациентов в рамках бизнес-сессии торгового представительства России в Киргизии.
«С Киргизией нас связывают надежные партнерские отношения. На территорию республики вот уже несколько лет мы поставляем медицинскую технику и другие виды продукции. На Неделе здравоохранения в Бишкеке мы покажем передовые решения для кардиологии, неонатологии и реабилитации, обсудим с коллегами актуальные тренды здравоохранения, включая перспективы развития цифровой медицины», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
На своем стенде в рамках выставки на MEDEXPO 2018 «Швабе» продемонстрирует новейшие образцы кардиологического оборудования российского производства — интеллектуальный комплекс для автоматизированной оценки состояния сердечно-сосудистой системы «Кардиометр — МТ» и автоматический наружный дефибриллятор АНД А15 для оказания неотложной кардиологической помощи. На площадке экспозиции холдинг проведет ряд переговоров, в том числе с Минздравом России, а также примет участие в деловой программе Ростеха.
Ранее, в начале текущего года, по итогам победы в открытом электронном аукционе холдинг поставил первую партию приборов представительству ООН в Киргизии для проведения ЭКГ-скрининга населения и оказания экстренной помощи в районах Ошской области в рамках программы развития ООН (ПРООН) «Интегрированное развитие Ошской области». Проект финансируется Россией и исполняется ПРООН в Киргизской Республике в сотрудничестве с национальными партнерами.
В марте холдинг также направил в Киргизию партию офтальмологического и лабораторного оборудования производства подмосковного предприятия «Швабе» — Загорского оптико-механического завода. Продукция — щелевые лампы и фотометр — поступила в местные медучреждения для диагностики глазных заболеваний и исследования химических растворов в широком спектральном диапазоне.
В число экспонатов «Швабе» на MEDEXPO 2018 также войдут устройства из линейки высокотехнологичного неонатального оборудования одного из ведущих в медицинском приборостроении предприятий холдинга — Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Гости экспозиции смогут ознакомиться с инфракрасным обогревателем «Лучистое тепло — BONO» и аппаратом SLE 4000 для искусственной вентиляции легких у новорожденных. Сегодня эта и другая неонатальная техника УОМЗ успешно функционирует в российских родовспомогательных учреждениях, в том числе в 15 новых перинатальных центрах России, а также в медцентрах стран СНГ, Западной и Восточной Африки и других регионов мира.
Неделя здравоохранения в Киргизской Республике MEDEXPO 2018 объединяет шесть специализированных выставок в области медицины и фармацевтики. В 2017 году выставку посетили более четырех тысяч человек, свои стенды представили 68 компаний из 13 стран. В этом году в мероприятии примут участие более 100 компаний из России, Казахстана, Китая, Польши, Беларуси, Германии, Литвы, Украины, Словакии, Кореи и Турции. В рамках этой Недели здравоохранения в Бишкеке пройдут научно-практические конференции, а также отраслевые семинары и презентации.