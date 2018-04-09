«Швабе» поделится опытом работы в области телемедицины

Специалисты «Швабе» поделятся опытом в разработке и внедрении комплексных решений в области телемедицины, а также расскажут о преимуществах цифровых технологий для медучреждений и пациентов в рамках бизнес-сессии торгового представительства России в Киргизии.

«С Киргизией нас связывают надежные партнерские отношения. На территорию республики вот уже несколько лет мы поставляем медицинскую технику и другие виды продукции. На Неделе здравоохранения в Бишкеке мы покажем передовые решения для кардиологии, неонатологии и реабилитации, обсудим с коллегами актуальные тренды здравоохранения, включая перспективы развития цифровой медицины», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин

На своем стенде в рамках выставки на MEDEXPO 2018 «Швабе» продемонстрирует новейшие образцы кардиологического оборудования российского производства — интеллектуальный комплекс для автоматизированной оценки состояния сердечно-сосудистой системы «Кардиометр — МТ» и автоматический наружный дефибриллятор АНД А15 для оказания неотложной кардиологической помощи. На площадке экспозиции холдинг проведет ряд переговоров, в том числе с Минздравом России , а также примет участие в деловой программе Ростеха.

Ранее, в начале текущего года, по итогам победы в открытом электронном аукционе холдинг поставил первую партию приборов представительству ООН в Киргизии для проведения ЭКГ-скрининга населения и оказания экстренной помощи в районах Ошской области в рамках программы развития ООН ( ПРООН ) «Интегрированное развитие Ошской области». Проект финансируется Россией и исполняется ПРООН в Киргизской Республике в сотрудничестве с национальными партнерами.

В марте холдинг также направил в Киргизию партию офтальмологического и лабораторного оборудования производства подмосковного предприятия «Швабе» — Загорского оптико-механического завода. Продукция — щелевые лампы и фотометр — поступила в местные медучреждения для диагностики глазных заболеваний и исследования химических растворов в широком спектральном диапазоне.

В число экспонатов «Швабе» на MEDEXPO 2018 также войдут устройства из линейки высокотехнологичного неонатального оборудования одного из ведущих в медицинском приборостроении предприятий холдинга — Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Гости экспозиции смогут ознакомиться с инфракрасным обогревателем «Лучистое тепло — BONO» и аппаратом SLE 4000 для искусственной вентиляции легких у новорожденных. Сегодня эта и другая неонатальная техника УОМЗ успешно функционирует в российских родовспомогательных учреждениях, в том числе в 15 новых перинатальных центрах России, а также в медцентрах стран СНГ, Западной и Восточной Африки и других регионов мира.