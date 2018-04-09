Йога на льдине, заплыв по Неве и загар у Петропавловки: петербуржцы перенесли лето на апрель

Мы продолжаем делится новостями о том, как петербуржцы встречают весну. Пользователи Instagram выкладывают на своих страницах и в «историях» снимки самых нетерпеливых горожан, которые решили не дожидаться лета (а вдруг не будет? Ведь даже главный синоптик города не дает никаких гарантий) или поездки на курорт. Уже сейчас на берегах у Петропавловской крепости можно встретить толпы загорающих и даже водоплавающих (и речь не об утках).

У Петропавловской крепости мужчина в одних плавках залез на льдину и, отплыв от берега, прыгнул в Неву. Пожалуй, так делать без купального костюма не стоит — ведь реки и каналы города вовсю освобождаются от ледяных оков.

В понедельник, 9 апреля температура в городе поднялась до 18 градусов. На прошлой неделе в Ботаническом саду расцвели первоцветы — самый главный признак того, что зима окончательно отступила.

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