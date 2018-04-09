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Йога на льдине, заплыв по Неве и загар у Петропавловки: петербуржцы перенесли лето на апрель
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Йога на льдине, заплыв по Неве и загар у Петропавловки: петербуржцы перенесли лето на апрель 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Мы продолжаем делится новостями о том, как петербуржцы встречают весну. Пользователи Instagram выкладывают на своих страницах и в «историях» снимки самых нетерпеливых горожан, которые решили не дожидаться лета (а вдруг не будет? Ведь даже главный синоптик города не дает никаких гарантий) или поездки на курорт. Уже сейчас на берегах у Петропавловской крепости можно встретить толпы загорающих и даже водоплавающих (и речь не об утках).
У Петропавловской крепости мужчина в одних плавках залез на льдину и, отплыв от берега, прыгнул в Неву. Пожалуй, так делать без купального костюма не стоит — ведь реки и каналы города вовсю освобождаются от ледяных оков.
В понедельник, 9 апреля температура в городе поднялась до 18 градусов. На прошлой неделе в Ботаническом саду расцвели первоцветы — самый главный признак того, что зима окончательно отступила.
Публикация от Filinni (@filinni) 9 Апр 2018 в 6:59 PDT Публикация от Kseniya (@bosanogka) 9 Апр 2018 в 6:38 PDT Публикация от ТРЕЗВАЯ КУЛЬТУРА (@soberbeard) 8 Апр 2018 в 8:34 PDT Публикация от Olga Ro (@olgaro14) 9 Апр 2018 в 5:39 PDT Публикация от Алина Шарапова (@sharapova_a. e) 8 Апр 2018 в 9:15 PDT Публикация от Oleg Voronko (@oleg__voronko) 9 Апр 2018 в 12:33 PDT Публикация от Марк Мордовцев (@remixzx) 8 Апр 2018 в 10:49 PDT Публикация от 🍉 Михаил Лев (@miha.fruitlion) 8 Апр 2018 в 11:45 PDT Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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