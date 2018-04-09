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Законопроекты об упрощении уничтожения контрафактных товаров легкой промышленности внесены в Госдуму
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Законопроекты об упрощении уничтожения контрафактных товаров легкой промышленности внесены в Госдуму 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство РФ внесло в Госдуму три законопроекта, которыми предлагается упростить процесс уничтожения контрафактных товаров легкой промышленности. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте правительства.
«Законопроектами предлагается отнести затраты на уничтожение изъятых из незаконного оборота товаров легкой промышленности к процессуальным издержкам. Это позволит максимально оперативно производить уничтожение таких товаров в рамках рассмотрения уголовных дел и будет способствовать снижению затрат на их хранение. Предлагаемые меры направлены на сокращение объемов незаконно ввозимых и реализуемых на территории России товаров легкой промышленности, развитие российского производства», — говорится в пояснительной записке.
Законопроекты были одобрены на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
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