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До третьей мировой не дойдет — генерал армии о возможных действиях США в Сирии
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До третьей мировой не дойдет — генерал армии о возможных действиях США в Сирии 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению эксперта, расширение масштаба нынешнего конфликта в Сирии невозможно.
Российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, каких действий стоит ждать от США в Сирии в настоящее время.
По мнению эксперта, третья мировая война не начнется, но локальный конфликт на территории Сирии возможен.
«Я полагаю, что до третьей мировой не созрела обстановка, и у политических деятелей достаточно разума, чтобы ее не начать. Конкретно по ситуации с концентрацией сил в Сирии — это идет уже не первый год, и на этом театре, безусловно, стремятся завоевать свои позиции и американцы, и их союзники. Для нас Ближний Восток и Средиземноморье много значат. Я рассматриваю это как региональный конфликт. Задача американцев — овладеть частью территории Сирии, расположить свои группировки, ну и вот этот плацдарм использовать. Все это локальный конфликт для создания своих группировок и баз. Но до третьей мировой войны не дойдет, почва не созрела», — заявил Болдырев.
Напомним, ранее стало известно, что ВМС США направили в Средиземное море ударную группу во главе с авианосцем Harry Truman. Также позже
ряд СМИ сообщили, что Дональду Трампу было представлено несколько вариантов нанесения массированных ракетных ударов по Сирии.
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