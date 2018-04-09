«Наказание рублем — самая эффективная мера в борьбе за качество волгоградских дорог»

«Сразу оговорюсь — не готов с ходу оспорить данные администрации города про 99%. Во-первых, насколько я понимаю, они говорили о тех дорогах, которые делали конкретно в прошлом году. По этим объектам мы для себя пока срез не осуществляли.

Но у нас есть список всех отремонтированных за последние четыре года. С 11 апреля рабочая группа Народного фронта начнет проверку всех этих участков. По результатам рассчитанной на две недели работы мы уже сможем с фактическим материалом на руках дать и экспертные оценки и рекомендации. Добавлю, что когда администрация осуществляла проверку, еще не сошел снег и вода. А это нужно, чтобы понимать реальную картину. Обидно, что все разговоры про новые подходы к качеству зачастую оказываются „болтологией“. Когда через одну зиму после ремонтных работ дороги снова переделывают — это выглядит как преступление. Заложен изначально неправильный принцип. Если дорогу сделали, мы должны хотя бы на 5 лет о ней забывать.

Важно, чтобы подрядчики свой брак не только исправляли, но несли более серьезное наказание. Это должно изначально закладываться в контракты. Сейчас он дорожники понимают, что им в худшем случае придется переделывать участки, которые первыми посыплются. И они готовы на такой риск, экономя на технологиях и материалах. Но если будет введен обязательный штраф, превышающий в 10 раз стоимость работ, то многие просто не рискнут топорно работать. Поэтому не нужно никого обижать, ни с кем ругаться. Важно просто внедрять карательные экономические меры. Наказание рублем –самая эффективная мера в борьбе за качество волгоградских дорог.

А в глобально плане нам требуется пересмотр 44 ФЗ. Совершенно неадекватные ситуации, когда люди падают в цене на 50%, а в некоторых других видах деятельности и в 10 раз — что это? Как такое возможно? Компания, которая готова снизить цену на 40 — 50% совершенно точно не будет соблюдать правильную технологию. Она не собирается этого делать. А власти их допускают, подписывают контракты и потом разводят руками — надо же, оказались недобросовестные!».