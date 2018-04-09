СК не нашел вины медиков в смерти женщины, к которой долго ехала «скорая»

Следствие начало процессуальную проверку по информации о смерти в Твери пожилой женщины. По данным СМИ, 1 февраля женщина почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление, а вызванная бригада «скорой» прибыла спустя 2 часа 55 минут. Медики сделали пациентке укол магнезии и уехали. На следующее утро женщине стало трудно дышать, новая бригада «скорой» доставила ее в больницу, где пациентка скончалась. Как указано в публикации СМИ, причиной смерти пациентки стала левожелудочковая недостаточность.

"Бригада (неотложки) прибыла позже установленного нормативом времени, однако в ходе проверки выяснилось, что задержка при первичном вызове бригады была обусловлена количеством поступивших до этого времени вызовов — более 400 было вызовов в списке. И, естественно, они по мере возможности приехали. На вызов была направлена ближайшая общепрофильная бригада", — сказала Павлова.

По ее словам, по результатам осмотра врачи исключили острое состояние и показаний для проведения электроэнцефалографии не было.

"В ходе проверки установлено, что смерть пациентки наступила не в результате действий сотрудников (скорой помощи — ред.)", — добавила Павлова, отметив, что состава преступления в действиях врачей следствие не нашло.