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Арест имущества нижегородских братьев-депутатов Глушковых оспаривают в суде
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Арест имущества нижегородских братьев-депутатов Глушковых оспаривают в суде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Адвокаты нижегородских братьев-депутатов Глушковых пытаются оспорить арест имущества своих подзащитных. На сайте Московского районного суда сообщается, что всего от адвокатов поступило пять апелляционных жалоб.
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Глушков и его брат Владимир, депутат Земского собрания Балахнинского района, считают постановления об аресте 37 объектов недвижимости незаконными, необоснованными и подлежащими отмене.
Напомним, что депутаты обвиняются в мошенничестве при строительстве торгового центра на территории балахнинской автостанции. Так как братья скрываются от следствия, они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Адвокат Александр Глушкова подавал апелляцию в связи с заочным арестом депутата, однако суд оставил ее без рассмотрения.
Ранее сообщалось, что арестован депутат гордумы Нижнего Новгорода Николай Ингликов.
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