Арест имущества нижегородских братьев-депутатов Глушковых оспаривают в суде

Адвокаты нижегородских братьев-депутатов Глушковых пытаются оспорить арест имущества своих подзащитных. На сайте Московского районного суда сообщается, что всего от адвокатов поступило пять апелляционных жалоб.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Глушков и его брат Владимир, депутат Земского собрания Балахнинского района, считают постановления об аресте 37 объектов недвижимости незаконными, необоснованными и подлежащими отмене.

Напомним, что депутаты обвиняются в мошенничестве при строительстве торгового центра на территории балахнинской автостанции. Так как братья скрываются от следствия, они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Адвокат Александр Глушкова подавал апелляцию в связи с заочным арестом депутата, однако суд оставил ее без рассмотрения.