Бронислав Каминский и другие русские предатели Великой Отечественной

На самом деле, конечно же, их было больше. Животный страх за свою жизнь в условиях войны толкал на предательство сотни тысяч людей разных рангов. Десятки тысяч человек в Великой Отечественной войне воевали против своих же соотечественников. Тысячи убивали при этом своих собратьев. Сотни — делали это осмысленно и со звериным интересом. Десятки — командовали организованным предательством, и это их нисколько смущало.

Власов: обласканный и повешенный

Наиболее известный генерал из коллаборационистов. Пожалуй, и самый по-советски титулованный: Андрей Андреевич заслужил всесоюзное почтение в Великой отечественной войне еще до пожизненной опалы — в декабре 1941 года «Известия» опубликовали пространный очерк о роли командиров, сыгравших весомую роль в обороне Москвы , где был снимок и Власова; сам Жуков высоко оценивал значимость участия генерал— лейтенанта в этой кампании. Предал он, не справившись с «предлагаемыми обстоятельствами», виновными в которых, по сути, не был. Командуя 2-й ударной армией в 1942 году, Власов долго, но безуспешно пытался вывести свое соединение из окружения. Он попал в плен, будучи проданным старостой деревни, где пытался скрыться, задешево — за корову, 10 пачек махорки и 2 бутылки водки. «Не прошло и года», как плененный Власов свою Родину продал еще дешевле. Высокопоставленный советский командир неминуемо должен был расплатиться за свою лояльность действием. Несмотря на то, что Власов сразу же после пленения заявил о своей готовности всячески содействовать германским войскам, немцы долго решали, куда и в каком качестве его определить. Власова считают руководителем Русской освободительной армией (РОА). Это созданное нацистами объединение русских военнопленных в итоге не оказало значимого влияния на исход войны. Генерала-предателя поймали наши в 45-м, когда Власов хотел сдаться американцам. Он потом признался «в малодушии», каялся, осознавал. В 46-м Власова повесили во дворе московской Бутырки, как и многих других высокопоставленных коллаборационистов.

Шкуро: фамилия, определяющая судьбу

В эмиграции атаман встречался с легендарным Вертинским, и жаловался, на то, что проиграл — чувствовал, наверное, скорую погибель — еще до того, как поставил на нацизм вместе с Красновым . Немцы сделали этого популярного в Белом движении эмигранта группенфюрером СС, пытаясь объединить под его началом русских казаков, оказавшихся вне СССР. Но ничего дельного из этого не получилось. В конце войны Шкуро выдали Советскому Союзу, он закончил свою жизнь в петле — в 1947 году атамана повесили в Москве.

Краснов: не любо, братцы

Казачий атаман Петр Краснов после нападения нацистов на СССР также сразу же заявил о своем активном желании содействовать фашистам. С 1943 года Краснов руководит Главным управлением казачьих войск Имперского Министерства Восточных оккупированных территорий Германии — верховодит, по сути, такой же аморфной структурой, как и у Шкуро. Роль Краснова во Второй Мировой и окончание жизненного пути аналогичны судьбе Шкуро — после выдачи англичанами он был повешен во дворе бутырской тюрьмы.

Каминский: фашистский самоуправленец

Бронислав Владиславович Каминский известен руководством так называемой Локотской республики в одноименном поселке Орловской области . Сформировал из числа местного населения дивизию СС РОНА, грабившую деревни на оккупированной территории и воевавшую с партизанами. Лично Гиммлер награждал Каминского Железным крестом. Участник подавления Варшавского восстания. Расстреляли его в итоге свои же — по официальной версии, за то, что проявил излишнее рвение в мародерстве.

Тонька-пулеметчица

Санитарка, сумевшая в 41-м году выбраться из Вяземского котла. Попав в плен, Антонина Макарова оказалась в вышеупомянутой Локотской республике. Сожительство с полицаями совмещала с массовыми расстрелами из пулемета жителей, уличенных в связях с партизанами. По самым приблизительным подсчетам, убила таким образом свыше полутора тысяч человек. После войны скрывалась, сменила фамилию, но в 1976 была опознана выжившими свидетелями расстрелов. Приговорена к расстрелу и уничтожена в 1979 году.

Борис Хольмстон-Смысловский: «многоуровневый» предатель

Один из немногих известных активных помощников нацистов, которые умерли своей смертью. Белоэмигрант, кадровый военный. Поступил на службу в вермахт еще до начала Второй мировой, последнее звание — генерал-майор. Принимал участие в формировании русских добровольческих частей вермахта. В конце войны сбежал с остатками своей армии в Лихтенштейн , и это государство СССР его не выдало. После Второй мировой сотрудничал с разведками Германии и США

Палач Хатыни