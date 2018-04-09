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«Греческий пантеон потерял богиню»: студенты ВШЭ устроили бунт из‐за конкурса красоты
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«Греческий пантеон потерял богиню»: студенты ВШЭ устроили бунт из‐за конкурса красоты 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Высшей школе экономики (ВШЭ) — скандал. Студенты взбунтовались из‐за конкурса красоты. Более 1000 человек подписали петицию против традиции, назвав ее «проявлением сексизма». В первую очередь, активистов возмутила реклама конкурса, где будущих участниц назвали крошками, бомбами и конфетками. Что оскорбительного в этих словах и в самом конкурсе, выясняла корреспондент «360» Наталия Бухмина.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Такие объявления появились в каждом корпусе ВШЭ: «Ассоциация булочников потеряла свою крошку. Просьба всем крошкам писать на почту», «Греческий пантеон потерял богиню. Богиням обращаться…». Слоганы были и про «цыпочек», и про «ягодок». Так организаторы вузовского конкурса красоты объявили о начале кастинга. Формулировки рекламной кампании привели к скандалу.
Объективно можно называть девушку цыпочкой, если она общается с тобой на равных. Когда вы обращаетесь к целой аудитории и называете всех девушек цыпочками — это оскорбление!
— Никита Панарин, студент второго курса ВШЭ.
Главный защитник женщин вуза — второкурсник Никита Панарин. Учится в ВШЭ на политолога. Именно он создал петицию против дискриминации. Подписали документ более 1200 человек. Эти люди уверены — конкурсов красоты в вузах быть не должно, они укрепляют стереотипы, что девушка — некое безликое дополнение, украшение. Либо пусть отменяют, либо — не используют бренд университета.
Сам факт, что девушка воспринимается, как дополнение к  чему-то  какому-то  абстрактному человеку — фермеру, или дайверу, или пирату.
Чего-то  не хватает. Это девушку возводит в статус некого низшего существа, которое нужно, чотбы дополнять мужчину
— Никита Панарин.
Конкурс не в первый раз вызывает протесты борцов за права женщин. В  2017-ом  студенты провели пикет у концертного зала «Королевский», где проходил финал «Мисс НИУ ВШЭ». Они держали плакаты с надписями «Долой сексистские практики из университета». Организаторам конкурса такая позиция непонятна. Они не знают, что оскорбительного в словах «золотце» и «крошка».
Мы видели в этом только ласковый подтекст, ведь даже некоторые родители называют своих детей «золотцем», «лапочкой». Никакого оскорбительного контекста эти слова не имеют. Вообще никак!
— Полина Куцова, организатор конкурса «Мисс НИУ ВШЭ».
Объявления организаторы снимать не собираются. Финал, как обычно, состоится в июне. В этом году его дополнили юмористическим состязанием и спортивным. А вот дефиле в купальниках из программы убрали много лет назад. Да и вообще, якобы конкурс помогает раскрыть таланты, а критерии отбора никак не ущемляют прав студентов. К участию допускаются все, в этом году среди кандидатов на призовое место есть даже мальчики.
Наши оппоненты давят на то, что мы аппелируем только к внешней красоте, хотя наше шоу раскрывает красоту души, таланта, который есть у девушек. У нас обязателен творческий конкурс. Также важна красота
каких-то  человеческих поступков
Екатерина Слепцова, организатор конкурса «Мисс НИУ ВШЭ».
Конкурс «Мисс НИУ ВШЭ» проводится не самим вузом, а студенческой организацией — она зарегистрирована официально, располагает полной поддержкой университета, в том числе финансовой. Противники шоу действуют через студсовет ВШЭ. Они утвеждают: еще в прошлом году на собрании большинством голосов предписали — переформатировать конкурс красоты в шоу талантов. Формат, однако, остался прежним. Теперь гневные письма шлют ректорату. И там пообещали разобраться с ситуацией в ближайшее время. Как руководство решит, так и будет.
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