Член ЦИК РФ предлагает обучать будущих послов и консулов электоральной дипломатии

"Я думаю, мы можем говорить по итогам проведенной кампании о том, что Россия является одним из мировых электоральных лидеров. Россия одновременно выступает идеологом, спонсором и правоприменителем норм и принципов такого института международных отношений, как электоральная дипломатия", — сказал Лихачев в понедельник на встрече со студентами МГИМО.

По мнению члена Центризбиркома, в науке международных отношений должно появиться соответствующее направление: «Электоральная дипломатия». «Нам нужно через систему курсов или через новые специальности вводить электоральную тематику», — подчеркнул он.