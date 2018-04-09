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Член ЦИК РФ предлагает обучать будущих послов и консулов электоральной дипломатии
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Член ЦИК РФ предлагает обучать будущих послов и консулов электоральной дипломатии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Член Центризбиркома России, чрезвычайный и полномочный посол Василий Лихачев считает необходимым ввести в программу обучения международников специальность «Электоральная дипломатия»; с соответствующим предложением он планирует обратиться к ректору МГИМО и ректору Дипломатической академии МИД РФ.
"Я думаю, мы можем говорить по итогам проведенной кампании о том, что Россия является одним из мировых электоральных лидеров. Россия одновременно выступает идеологом, спонсором и правоприменителем норм и принципов такого института международных отношений, как электоральная дипломатия", — сказал Лихачев в понедельник на встрече со студентами МГИМО.
По мнению члена Центризбиркома, в науке международных отношений должно появиться соответствующее направление: «Электоральная дипломатия». «Нам нужно через систему курсов или через новые специальности вводить электоральную тематику», — подчеркнул он.
Лихачев сообщил ТАСС, что намерен обратиться с этой инициативой к ректору МГИМО Анатолию Торкунову и ректору Дипломатической академии МИД РФ Евгению Бажанову, а также в Администрацию президента РФ. «Однозначно курсы по этой проблематике должны проводить наши послы, генеральные консулы, торгпреды, которые готовятся к выезду за рубеж», — подчеркнул он.
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