Социальная библиотека добра появилась в Одинцовском районе

Такой проект запустила Общественная палата при поддержке Одинцовского Подворья.

Первая акция уже прошла на привокзальной площади. В рамках проекта любой желающий может принести книги, сдать их или обменять на любую другую. Литература самая разнообразная — детские рассказы, фантастика, романы и стихи. Книги принимают в хорошем состоянии, и при желании владелец может написать на развороте пожелания будущему читателю.

Это старт нашей акции. И на следующей неделе мы запускаем Кубинку, Голицыно , Горки и так далее. Это будет стартовать по всему Одинцовскому району

— Виктория Степанова, председатель комиссии по культуре ОП Одинцовского района.

Вместе с мобильными пунктами появится и стационарный. Его расположат в торговом центре «Подворье» на привокзальной площади Одинцова. А в будущем такие библиотеки добра планируют открыть во всех крупных поселениях района.