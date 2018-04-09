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Социальная библиотека добра появилась в Одинцовском районе
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Социальная библиотека добра появилась в Одинцовском районе 

360tv.ru 1 час назад
Такой проект запустила Общественная палата при поддержке Одинцовского Подворья.
Первая акция уже прошла на привокзальной площади. В рамках проекта любой желающий может принести книги, сдать их или обменять на любую другую. Литература самая разнообразная — детские рассказы, фантастика, романы и стихи. Книги принимают в хорошем состоянии, и при желании владелец может написать на развороте пожелания будущему читателю.
Это старт нашей акции. И на следующей неделе мы запускаем Кубинку, Голицыно, Горки и так далее. Это будет стартовать по всему Одинцовскому району
— Виктория Степанова, председатель комиссии по культуре ОП Одинцовского района.
Вместе с мобильными пунктами появится и стационарный. Его расположат в торговом центре «Подворье» на привокзальной площади Одинцова. А в будущем такие библиотеки добра планируют открыть во всех крупных поселениях района.
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