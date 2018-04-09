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Строительство Крымского моста идет с опережением
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Строительство Крымского моста идет с опережением 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи строители начали асфальтировать въезд на эстакаду со стороны Аршинцево. Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, уже к вечеру 9 апреля закатку въезда со стороны Аршинцево до самой эстакады планируется завершить. Рабочие подтвердили информацию о том, что на пересечении «Тавриды» и шоссе Героев Сталинграда с мая на 1-2 месяца установят светофор.
Напомним, что автомобильная трасса уже заасфальтирована на 70%. Также продолжается обустройство барьерного ограждения, здесь работы выполнены на 60%. К настоящему моменту смонтировано 70% элементов искусственного освещения. Одновременно с опережением графика ведется строительство железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
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