Строительство Крымского моста идет с опережением

Керчи строители начали асфальтировать въезд на эстакаду со стороны Аршинцево. Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, уже к вечеру 9 апреля закатку въезда со стороны Аршинцево до самой эстакады планируется завершить. Рабочие подтвердили информацию о том, что на пересечении «Тавриды» и шоссе Героев Сталинграда с мая на 1-2 месяца установят светофор.

Напомним, что автомобильная трасса уже заасфальтирована на 70%. Также продолжается обустройство барьерного ограждения, здесь работы выполнены на 60%. К настоящему моменту смонтировано 70% элементов искусственного освещения. Одновременно с опережением графика ведется строительство железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.