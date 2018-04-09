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Минпромторг пообещал «жесточайше» наказывать за отказ работать с попавшими под санкциями компании
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Минпромторг пообещал «жесточайше» наказывать за отказ работать с попавшими под санкциями компании 

Inc. 56 минут назад
Фото: Inc.
Здание Минфина США в Вашингтоне. Фото: iStock
Минпромторг РФ собирается «жесточайше» административно наказывать компании, которые отказываются работать с контрагентами из-за их попадания в санкционные списки США. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, передает РИА Новости.
По словам Мантурова, такие прецеденты уже были: «некоторые банки, потребители» отказывались работать с компаниями, попавшими под санкции. «Мы это не приемлем. За это будем жесточайше наказывать — административно», — предупредил он.
денис манутров
глава Минпромторга
«Это по меньшей мере не патриотично, раз. А во-вторых, экономически мы этого делать не позволим. Мы не можем отвечать за внешний периметр, а что касается внутри страны — если кто-то будет реагировать и смотреть на таблички, против кого вводятся санкции, то мы так же будем относиться к этим структурам».
В понедельник, 9 апреля, российский фондовый рынок обрушился из-за санкций, которые США ввели против российского бизнеса. По состоянию на 17:30 падение индекса Мосбиржи составляет 8%, индекса РТС — 11,26%. Сильнее всего упала капитализация UC Rusal, En+, «Норникеля», ВТБ, Газпрома, Сбербанка и других крупных компаний.
В пятницу, 6 апреля, американский Минфин ввел санкции против некоторых участников «кремлевского доклада» среди которых семь российских предпринимателей, а также 17 чиновников.
В список вошли глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, а также глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. В санкционный список также включили главу Роскомнадзора Александра Жарова. Санкции ввели и против председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова и генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.
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В правительстве уже пообещали оказать поддержку бизнесменам из санкционного списка. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович напомнил, что власти внимательно следят за компаниями, о которых идет речь, поскольку это «многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны».
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